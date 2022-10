Formes de groupe pour essayer de bloquer la légalisation de la marijuana en ND

Un conseiller en toxicomanie qui a aidé à faire échouer une proposition de légalisation de la marijuana dans le Dakota du Nord il y a quatre ans a lancé un nouveau groupe d’opposition cherchant à le faire à nouveau en novembre.

Kristie Spooner a annoncé son groupe, Healthy and Productive North Dakota, moins de cinq semaines avant le jour du scrutin et après que certains bailleurs de fonds majeurs de l’opposition de 2018 aient annoncé qu’ils ne participeraient pas au combat de 2022.

La mesure permettrait aux personnes de plus de 21 ans du Dakota du Nord d’utiliser et de posséder jusqu’à 1 once de marijuana et de cultiver jusqu’à trois plants de marijuana.

“Kristie et d’autres personnes du Dakota du Nord étaient vraiment préoccupées par la mesure”, a déclaré Luke Niforatos, qui a aidé Spooner à lancer le groupe. “Nous n’avons pas vu un effort organisé s’installer plus tôt, alors nous le faisons avant qu’il ne soit trop tard.”

Le groupe n’avait levé que 750 $ jeudi, grâce à la contribution de Niforatos en tant que vice-président exécutif de Smart Approaches à Marijuana, une organisation politique basée en Virginie contre la légalisation de la marijuana. Mais il a déclaré que le groupe espère récolter au moins 200 000 dollars à investir dans la publicité numérique, à la radio et sur les panneaux d’affichage.

Un autre groupe qui soutient la légalisation, The New Approach, a recueilli environ 550 000 $, a déclaré le trésorier Mark Friese.

Niforatos a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par le désavantage en espèces.

“Je ne pense pas que nous ayons nécessairement besoin de dépasser nos adversaires pour les battre, car 60% des Dakotans du Nord ont voté contre cela il y a à peine quatre ans.”

Dix-neuf États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana récréative. Les partisans pensent que le vote de l’État en 2016 autorisant la marijuana à des fins médicales suggère qu’ils peuvent gagner dans le Dakota du Nord conservateur.

Des propositions de légalisation sont également sur le bulletin de vote jusqu’à présent cet automne dans le Dakota du Sud, le Missouri et le Maryland.

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter.

Trisha Ahmed, Associated Press