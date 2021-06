Former la prochaine génération de scientifiques des données autochtones

Ainsi, Mme Tsosie a aidé à organiser IndigiData , un atelier à distance de quatre jours qui a eu lieu pour la première fois en juin. L’objectif principal de l’atelier était de présenter les compétences en science des données aux étudiants de premier cycle et aux diplômés, et la définition des données était vaste, des séquences génétiques des microbiomes du sol aux visions du monde traditionnelles.

Mme Tsosie, répondant à sa propre question, a cité comme exemples Ancestry et 23andMe, deux sociétés qui commercialiser et profiter de Données génomiques indigènes source sans le consentement de personnes en Amérique centrale et du Sud. En 2018, 23andMe a vendu l’accès à sa base de données d’informations sur les séquences numériques à GlaxoSmithKline pour 300 millions de dollars. En 2020, 23andMoi autorisé un composé médicamenteux qu’il a développé à partir de sa mine d’informations génétiques.

L’atelier axé sur les Autochtones souveraineté des données , l’idée que les nations ont le droit de régir la collecte, la propriété et l’application de leurs propres données. Le mouvement repousse une longue histoire de la façon dont les chercheurs ont pris des données autochtones sans autorisation, souvent stigmatiser les communautés qui ont participé ou au mépris de leurs coutumes entourant les morts. Dans un exemple tristement célèbre, un chercheur de l’Arizona State University étudiant les taux élevés de diabète dans la tribu Havasupai, qui vit près du Grand Canyon, a donné à d’autres chercheurs accès aux échantillons sans le consentement de la tribu. Lorsque les Havasupai ont appris cela, ils sont allés au tribunal, ont récupéré leurs échantillons et ont banni l’université de leurs frontières.

« Qu’est-ce que je fais en biologie du cancer ? » Mme Tsosie se souvenait d’avoir pensé. Elle a changé d’orientation académique et est maintenant étudiante diplômée en génomique et disparités en santé.

En 2012, Mme Tsosie a rencontré Joseph M. Yracheta, qui appartient aux peuples P’urhepecha et Raramuri, à travers le Stage d’été pour les peuples autochtones en génomique, un atelier qui forme des chercheurs en sciences génétiques. Ils ont commencé à parler d’éthique des données et quelques années plus tard, Matt Anderson, microbiologiste à l’Ohio State University et descendant de l’Eastern Band of Cherokee Indians, s’est joint à la conversation. Les organisateurs ont reconnu qu’il y avait des ressources limitées pour former les peuples autochtones à réfléchir et à interpréter leurs données.

En janvier, grâce au financement de la Fondation Amgen et de la National Science Foundation, l’atelier a commencé à prendre forme. Les participants sont issus de communautés autochtones de partout au pays et à l’étranger, et ont des intérêts de recherche très variés, tels que l’archéologie et les pollinisateurs. « Ce qui nous lie, c’est le colonialisme », a déclaré le Dr Fox en riant.

Le microbiome environnemental

Le thème de la conférence inaugurale était les microbiomes environnementaux, qui, selon les organisateurs, trouveraient un écho auprès des participants. Les microbiomes d’un individu – les communautés de micro-organismes qui vivent à l’intérieur et sur une personne – sont profondément liés à l’environnement ; par exemple, la composition du microbiome intestinal peut être modifiée par l’alimentation ainsi que par l’air la pollution.

Ces dernières années, la rhétorique de « disparition » du Projet sur la diversité du génome humain a changé pour faire référence au microbiome « disparition » des communautés traditionnelles, a déclaré le Dr Anderson. « Sauf qu’au lieu de personnes, ils parlent des microbes associés aux personnes », a déclaré le Dr Anderson. Un 2018 article dans la revue Science a souligné la nécessité de collecter des échantillons de « peuples traditionnels des pays en développement » afin de « capturer et préserver le microbiote humain tant qu’il existe encore ».