Former des maçons ou on n’arrêtera jamais d’embaucher des migrants

Le titan TORY Michael Gove affirme que les niveaux élevés de migration au Royaume-Uni exercent une pression sur la demande de logements.

Eh bien – duh! À qui la faute pourrait-elle être, Michael ?

Des conservateurs comme Michael Gove ne donnent aucun signe qu’ils comprennent la raison fondamentale des niveaux étonnants d’immigration Crédit : PA

Après avoir été au pouvoir pendant 13 ans, et après cinq premiers ministres conservateurs de toutes formes et tailles, personne ne peut dire que les conservateurs n’ont pas eu toutes les occasions de remodeler le pays à leur image.

Pourtant, la semaine prochaine, les chiffres officiels de la migration nette seront publiés et seront certainement un record époustouflant – peut-être pas beaucoup sous la barre du MILLION.

L’objectif du gouvernement en matière de logement – cet euphémisme pour une promesse vide de sens – est de construire 300 000 logements par an.

Et devine quoi? Il n’atteint pas cet objectif actuellement.

L’objectif lui-même repose sur l’hypothèse que la migration nette – la différence entre le nombre de personnes quittant et arrivant au Royaume-Uni – est d’environ 170 000 par an.

Le chiffre que certains experts prédisent pour la semaine prochaine est de 997 000, soit plus du double du record d’avant le Brexit.

Et ces gens ne sortent pas des dériveurs qui fuient.

« La Grande-Bretagne a toujours été un pays qui a bénéficié de l’arrivée de personnes talentueuses et de personnes fuyant la persécution », a déclaré Gove lors de la conférence National Conservatism UK de cette semaine à Londres.

« Mais les chiffres ont récemment atteint un niveau où il y a une pression inévitable sur le logement et les services publics. »

Oh, Govey, bébé – à qui la faute ?

Ces conservateurs sont si totalement et spectaculairement éloignés de la vie réelle qu’il ne leur vient même pas à l’esprit que nous avons désespérément besoin de stimuler les apprentissages pour réduire le besoin d’importer des travailleurs.

Les petits bateaux ont acquis une signification symbolique. Rishi peut-il les arrêter, ou non ?

Mais les statistiques de la semaine prochaine sur la migration LÉGALE devraient représenter une affaire infiniment plus importante dans la conscience publique.

Il est bien plus important pour notre vie nationale que des travailleurs qualifiés viennent ici légalement pour faire les travaux que nous sommes trop ignorants pour faire nous-mêmes.

L’immigration est une bonne chose lorsque le nouvel arrivant apporte quelque chose qui manque à notre main-d’œuvre.

Mais tous ceux qui arrivent ont besoin d’un logement, de soins de santé pour eux et leur famille, d’une éducation pour leurs enfants.

C’est fou pour le gouvernement d’assouplir les règles de migration pour les artisans qualifiés alors que notre propre peuple devrait posséder ces compétences.

Et les conservateurs déconnectés comme Michael Gove ne donnent aucun signe qu’ils comprennent la raison fondamentale des niveaux étonnants d’immigration.

Le Royaume-Uni a un déficit de formation.

Nos propres jeunes ne sont pas entraînés pour le travail qualifié qui leur donnerait un emploi à vie.

Les patrons du bâtiment disent qu’il n’y a que 70 000 maçons en activité dans le pays – un chiffre étonnant dans un pays de 67 millions d’habitants.

La demande de briques est hors du commun.

Certains gagnent plus de 125 000 £ par an, ce qui les place dans la tranche d’imposition supérieure.

Pensez-y – les briques paient le même taux d’imposition que les footballeurs de Premier League.

Diplômes Donald Duck

Downing Street assouplit les règles de visa pour les constructeurs étrangers.

Ils n’ont pas le choix, sinon il n’y aura personne pour construire toutes ces nouvelles maisons qu’ils promettent sans cesse.

Mais pourquoi ne pouvons-nous pas former de jeunes Britanniques à devenir maçons – et électriciens, plombiers, plâtriers, charpentiers et couvreurs ?

Depuis les années Tony Blair, l’accent a été mis sur l’envoi de chaque jeune à l’université comme s’il s’agissait de Glastonbury afin qu’il puisse accumuler plus de 27 000 £ de dettes et un diplôme de Minnie Mouse sans valeur dans le monde du travail.

Les choses ne feraient-elles que s’améliorer sous Sir Softie ?

Non – les diplômes universitaires Donald Duck pour tous sont une invention travailliste.

Il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours sur le Brexit et s’il a réussi ou échoué.

Mais si nous ne pouvons pas former nos jeunes à devenir charpentiers, maçons, couvreurs, électriciens, plâtriers et plombiers, peu importe que nous soyons à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne.

Nous aurons toujours besoin d’importer des travailleurs qualifiés de l’étranger.

Même quand ils sont au nombre d’un million chaque année.

Le Titanic est uni à la mer

LE Titanic continue de saisir notre conscience collective.

Pour la première fois, l’épave la plus célèbre de l’histoire a été soumise à un scan numérique grandeur nature, créé par les dernières technologies en matière de cartographie des grands fonds.

700 000 images sous-marines du Titanic ont été prises par Magellan cette semaine Crédit : AP

Dans le passé, les submersibles équipés de caméras à basse résolution ne révélaient que de minuscules aperçus du Titanic, qui se trouve à 3 800 mètres de profondeur dans l’Atlantique.

Mais les 700 000 images prises par Magellan Ltd, une société de cartographie sous-marine, révèlent pour la première fois l’épave dans son intégralité.

La reconstruction 3D est si précise que vous pouvez voir des bouteilles de champagne non ouvertes et les chaussures des morts.

Le Titanic ne sera jamais ressuscité – après avoir reposé sur le fond marin depuis 1912, il s’effondrerait.

Avec le temps, il disparaîtra entièrement.

Ces nouvelles images sont donc les plus proches que nous ayons jamais pu voir de l’épave.

C’est quelque chose d’incroyable – bien que je n’accepte pas l’idée que ces nouvelles images signifient que le Titanic « abandonnera enfin ses secrets ».

Ne savons-nous pas déjà ce qui s’est passé ?

Le Titanic a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural en 1912.

Sur les 2 223 passagers et membres d’équipage, seuls 706 ont survécu, principalement des femmes et des enfants, et principalement de première et de deuxième classe.

Ces nouvelles images sont à couper le souffle.

Mais le Titanic ne capte pas notre imagination car il y a un vrai mystère sur la fin de son voyage inaugural.

Nous savons que le Titanic représentait la technologie de pointe de son époque.

Nous savons qu’il n’y avait pas assez de canots de sauvetage parce qu’on croyait qu’ils ne seraient jamais nécessaires.

Nous savons que Kate Winslet n’avait pas de place pour le pauvre Leonardo DiCaprio sur sa porte flottante.

La raison pour laquelle nous nous soucions toujours du Titanic est que ce navire insubmersible montre comment les hommes élaborent des plans.

Et Dieu rit.

Réparations? Doit rêver NOUS parlons de réparations pour l’esclavage – aboli ici en 1807 – et pourtant nous n’entendons jamais parler de réparations pour les mauvaises iniquités de notre époque. Qu’en est-il de la Chine qui paie des réparations pour avoir libéré le Covid dans le monde ? Et si la Russie commençait une guerre non provoquée en Europe ? Où sont les réparations pour tout ça ?

Focker scurge

Certains suggèrent que devenir papa pour la septième fois à 79 ans sera le rôle le plus difficile de Robert De Niro.

Le dernier film de Robert De Niro doit être un exploit cinématographique plus impressionnant que Meet The Fockers Crédit : document

L’admiratrice pas si secrète d’Abbey

ABBEY Clancy pose dans une gamme de pantalons sportifs pour Victoria’s Secret et son mari Peter Crouch ronronne presque de fierté.

« J’ai eu quelques réalisations dans ma vie mais être marié à la fille de la vitrine de Victoria’s Secret est sûrement mon plus beau », soupire-t-il.

Abbey Clancy et Peter Crouch se sont rencontrés dans un bar de Liverpool il y a 12 ans

Oui, être marié à Abbey doit être là-haut avec la légendaire danse du robot de Crouchie.

Ramenez Boris ramenez Boris ! les conservateurs porteurs de cartes ont scandé lors d’une conférence le week-end dernier. Ce sont les mêmes personnes qui, ayant le choix entre Liz Truss et Rishi Sunak, ont voté pour Truss. Ramener Boris ? Pourquoi? Les conservateurs épris de Boris sont aussi délirants que n’importe quel étudiant au visage tacheté qui a autrefois chanté les louanges de Jeremy Corbyn sur l’air de Seven Nation Army.

Personne ne rivalise avec Gareth

L’ANGLETERRE « pourrait opter pour un étranger » en tant que manager après Gareth Southgate, a déclaré John McDermott, directeur technique de la FA.

Comme nous l’avons appris mercredi soir à Manchester, le plus grand entraîneur de football du monde est un Catalan.

L’Angleterre pourrait opter pour un entraîneur étranger après Gareth Southgate

Pep Guardiola serait un grand patron de l’Angleterre.

Mais rien ne résume mieux l’agonie et l’extase de notre équipe nationale que le mème du manager Southgate (vers la Coupe du monde 2018 en gilet) consolant le joueur Southgate (vers l’Euro 1996 en maillot gris).

Aucun manager n’aura jamais l’Angleterre dans son ADN comme Gareth Southgate.