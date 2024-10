Former des efforts de collaboration internationale pour évaluer l’utilisation de la metformine dans l’EPA

Des découvertes antérieures ont inspiré une conception de protocole partagé pour un essai randomisé non contrôlé par placebo destiné à évaluer si l’ajout de metformine au dépistage du cancer peut avoir un impact sur l’incidence du cancer chez les patients atteints de LFS.

L’organisation d’une stratégie multidisciplinaire pour évaluer l’utilisation de la metformine dans le syndrome de Li-Fraumeni (LFS) pourrait montrer que la prévention primaire au-delà de la mastectomie réduisant les risques peut avoir « une voix tout aussi importante » lorsqu’il s’agit de traiter les patients, selon Payal Khincha, MBBS, MSHS.1

Khincha, chercheur clinique Lasker à la Division d’épidémiologie et de génétique du cancer de l’Institut national du cancer (NCI), a pris la parole lors du 7e symposium de l’Association internationale LFS sur la facilitation des efforts de recherche complets et collaboratifs sur le LFS, une maladie héréditaire rare prédisposant au cancer, et syndromes similaires. Dans sa présentation, Khincha a spécifiquement souligné les travaux en cours d’un réseau international de chercheurs visant à évaluer la capacité de la metformine à prévenir potentiellement le développement du cancer chez les personnes à risque atteintes du LFS.

Lorsqu’il s’agit de former une approche multidisciplinaire dans ce domaine, Khincha a d’abord souligné le rôle du dépistage du LFS ou de la lignée germinale. TP53 variantes. Bien que le dépistage puisse aider à détecter les cancers à un stade précoce dans cette population, cette méthode n’est pas universellement accessible. De plus, les patients et leurs familles peuvent avoir un certain fardeau à supporter s’ils choisissent de se soumettre à un dépistage.

« Nous sommes tous les deux inquiets. Après avoir vu [cancer] cela arrive, et vous l’avez vu arriver à elle, à son père, à sa sœur, vous savez où vous finissez la course ; vous ne savez tout simplement pas quand vous aurez terminé la course », selon un témoignage mis en avant par Khincha pour démontrer comment le processus de dépistage du cancer peut conférer des sentiments d’appréhension aux patients et à leurs familles.2

L’incertitude quant à savoir si vous allez passer de l’autre côté du dépistage, a déclaré Khincha, est un sentiment réel parmi les patients et leurs proches. Par conséquent, cette limitation associée au dépistage a incité les chercheurs à réfléchir à la manière de concevoir des essais cliniques sur l’homme évaluant l’intervention avec des médicaments, des composés ou des vaccins dans le cadre de l’EPA.

« Comment concevoir et mener au mieux un essai de prévention primaire chez les personnes atteintes de LFS ? » » demanda Khincha. « Comment concilier la rigueur scientifique de ce que nous voulons étudier ? Quels résultats choisissons-nous ? Allons-nous avoir un pouvoir statistique ? Cela va-t-il être pertinent pour la pratique clinique face aux défis réels des maladies rares, tels que la taille des échantillons ?

Dans le cadre de la facilitation de l’avancement de la recherche collaborative sur la prévention du cancer chez les patients atteints de LFS à l’échelle mondiale, Khincha a présenté les raisons d’évaluer la metformine comme une option potentiellement viable. Elle a noté que les individus atteints de LFS présentaient une phosphorylation oxydative élevée par rapport à une population plus générale et que la perturbation du métabolisme mitochondrial pouvait inverser une signalisation anormale tout en augmentant potentiellement la survie. De plus, la metformine peut inhiber la respiration mitochondriale, activant ainsi la signalisation antiprolifération chez les personnes atteintes du LFS.

En plus de ce mécanisme, Khincha a souligné les résultats d’une étude pilote démontrant la capacité de la metformine à supprimer la fonction mitochondriale chez les patients atteints de LFS.3 Les données de cette étude ont également montré que la metformine était généralement tolérable, avec des effets indésirables de grade 1 et 2, respectivement, incluant diarrhée (50 % contre 12 %), nausées (46 % contre 12 %) et malaises (42 % contre 0 %). .

Ces résultats ont inspiré une conception de protocole partagé pour un essai randomisé non contrôlé par placebo destiné à évaluer si l’ajout de metformine au dépistage du cancer peut avoir un impact sur l’incidence du cancer chez les patients atteints de LFS.

Au Royaume-Uni, les enquêteurs mènent l’essai Metformine dans le cadre de l’essai Li-Fraumeni Precision Prevention (MILI) (ISRCTN16699730). La population de l’essai sera composée de 224 adultes atteints de LFS à risque de cancer qui seront assignés au hasard selon un rapport 1:1 pour recevoir une IRM annuelle du corps entier seule (n = 112) ou en association avec de la metformine jusqu’à 2 mg par jour pour un maximum. de 5 ans (n ​​= 112). Les critères cliniques de l’essai comprennent la survie sans cancer, la survie globale à 5 ans et la qualité de vie (QOL). De plus, les chercheurs évaluent comment l’ajout de metformine peut affecter différentes voies de signalisation et biomarqueurs circulants tels que l’ADN acellulaire.

De même, aux États-Unis, des enquêteurs du NCI organisent l’essai MILI-NCI, dans lequel environ 310 patients présentant un pathogène confirmé ou probable TP53 les variantes et aucun cancer actif ne feront l’objet d’un dépistage avec ou sans metformine. Avec une période d’accumulation de 2 ans et une période de suivi prévue de 5 ans, les enquêteurs évalueront principalement l’incidence du cancer et la survie sans cancer à 5 ans ; l’essai comprendra également des études corrélatives sur des paramètres tels que les biomarqueurs, le profilage métabolique et les stratégies de dépistage alternatives.

Étant donné que ces essais se déroulent à l’échelle internationale, Khincha a décrit comment cette recherche pharmaco-préventive pourrait servir de base aux progrès futurs de l’EPA ou du TP53 champ de variante. À mesure que les patients s’inscrivent à ces essais et que des échantillons biologiques sont collectés, ces processus peuvent faciliter les travaux futurs en métabolomique, en dépistage du cancer et en radiologie, ainsi que dans les stratégies de dépistage alternatives. Ces avancées potentielles pourraient, à leur tour, inspirer d’autres études et essais sur les modificateurs de risque axés sur la détresse associée au dépistage, le bien-être émotionnel ou la recherche biocomportementale.

Concernant d’autres recherches axées sur la metformine à travers le monde, Khincha a souligné que des chercheurs allemands ont reçu un financement de l’aide allemande contre le cancer pour mener un essai portant sur 300 enfants et adultes atteints de cancer. TP53 variantes. Les enquêteurs prévoient de commencer cet essai, MILI-G, au premier trimestre 2025.

De plus, des chercheurs canadiens sollicitent activement du financement pour leur essai MILI-Paed (MILI-Ped), dans lequel l’intervention avec la metformine et le dépistage ou le dépistage seul seront évalués auprès d’environ 200 enfants atteints de LFS. Ces chercheurs discutent actuellement de leur essai avec le réseau d’essais des Experimental Cancer Medicines Centers du Royaume-Uni.

Sur la base du protocole partagé pour l’essai MILI-NCI aux États-Unis, l’essai MILI au Royaume-Uni, l’essai MILI-PAED au Canada et l’essai MILI-G en Allemagne, les enquêteurs du monde entier prévoient de mener une étude internationale. méta-analyse. Avec une population regroupée approximative de plus de 900 patients répartis dans ces essais, les membres d’un comité international de biostatistique collaboreront pour évaluer plus en détail l’impact de la metformine sur la survie sans cancer dans l’EPA.

« Allons plus loin. Allons plus loin que ce que nous pouvons faire en tant qu’individus », a déclaré Khincha, soulignant la collaboration comme élément clé de la recherche en cours dans le domaine LFS. « Cela va être la clé pour [seeing] quel est le résultat.

