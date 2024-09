Forme physique : huit moyens essentiels pour améliorer la santé cardiaque

Certains facteurs de risque, comme l’âge et les antécédents familiaux de maladie cardiaque, ne sont pas sous notre contrôle, mais d’autres peuvent être régulés. Photo de wutwhanfoto / Getty Images

Contenu de l’article Un million et demi de Canadiens souffrent d’une maladie cardiovasculaire, qui fait environ 70 000 morts par an au pays. Et même si les personnes de 50 ans et plus sont plus susceptibles de souffrir d’un accident cardiaque, les dommages surviennent tôt. Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens de plus de 20 ans ont au moins un choix de vie malsain ou un problème de bien-être qui affecte leur santé cardiaque.

Contenu de l’article Plusieurs facteurs jouent un rôle dans la détermination des personnes les plus susceptibles de souffrir d’une maladie cardiaque. Mais dans le but de s’appuyer sur le profil de risque standard, un équipe du Centre national de prévention des maladies chroniques d’Atlanta a combiné deux mesures de santé distinctes pour mieux identifier les personnes ayant une mauvaise santé cardiaque. Les chercheurs ont utilisé huit composantes du bien-être (alimentation, exercice physique, tabagisme, sommeil, poids, cholestérol, glycémie et tension artérielle) pour classer la santé cardiaque de 7 075 hommes et femmes âgés de 30 à 74 ans. Les individus ont été notés sur chacune de ces composantes. connu sous le nom de Life’s Essential 8avec un score plus élevé associé à un risque plus faible de maladie cardiaque. Sur la base de la somme des huit éléments, les sujets de l’étude se sont vu attribuer une note de santé cardiovasculaire faible, moyenne ou élevée. Le risque a également été déterminé en attribuant aux sujets de l’étude un âge cardiaque prévu, auquel on a ajouté des années en fonction de leurs facteurs de risque. La différence entre l’âge cardiaque prévu et l’âge réel est définie comme l’âge cardiaque excédentaire. (Par exemple, si l’âge réel est de 48 ans et l’âge cardiaque prévu de 55 ans, l’âge cardiaque excédentaire est de sept ans.) Plus l’écart entre les deux mesures est grand, plus le risque de développer une maladie cardiaque est élevé.

Contenu de l’article Plus de 80 % des sujets de l’étude présentaient ce que les chercheurs ont qualifié de « scores de santé cardiovasculaire inférieurs à la normale », 18,6 % des hommes et 16 % des femmes se situant dans la catégorie la plus basse. Quant à l’âge de leur cœur, une mauvaise santé cardiovasculaire ajoutait 8,6 ans aux hommes de l’étude et 5,9 ans aux femmes. Sans surprise, plus la santé cardiovasculaire était mauvaise, plus l’âge cardiaque prédit et excessif était élevé. « Dans l’ensemble, la différence en termes de vieillissement cardiaque excessif, une mesure alternative du risque de maladie cardiovasculaire, entre les groupes ayant une santé cardiovasculaire faible et élevée était de plus de 20 ans », ont rapporté les chercheurs. Les chercheurs affirment que ces résultats rappellent l’importance de la santé cardiovasculaire pour améliorer la qualité de vie et augmenter la longévité. Lorsque des messages de santé publique ont circulé il y a quelques décennies sur l’impact du tabagisme, de l’inactivité et des taux élevés de cholestérol sur le cœur, un nombre important de personnes ont commencé à faire de meilleurs choix de vie. Mais ces progrès ont largement stagné en raison de la forte incidence de la maladie. obésité et diabète. D’où la nécessité de trouver de nouvelles façons de mettre en évidence l’impact que de mauvais choix de vie peuvent avoir sur la santé cardiaque à long terme.

Contenu de l’article « La prévention et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire jouent un rôle important dans la réduction de l’incidence et de la mortalité des maladies cardiovasculaires et dans l’amélioration des maladies cardiovasculaires, en particulier dans le contexte de la tendance à la hausse significative des maladies cardiovasculaires. obésité et diabète « aux États-Unis », ont déclaré les chercheurs. Certains facteurs de risque, comme l’âge et les antécédents familiaux de maladie cardiaque, sont indépendants de notre volonté, mais il est possible de mieux manger, d’être plus actif, de maintenir un poids santé et de surveiller et gérer la tension artérielle et le taux de cholestérol. Et comme un mode de vie sain dès le plus jeune âge prévient le vieillissement prématuré du cœur, il n’est jamais trop tôt pour prêter attention aux 8 principes essentiels de la vie. Certes, obtenir un score élevé sur les huit critères essentiels de la vie est un objectif ambitieux, mais même de petites améliorations peuvent améliorer la santé et la longévité. De meilleures habitudes de sommeil, accumuler 150 minutes d’exercice d’intensité modérée par semaine, manger plus de légumes et moins de sucreries, arrêter de fumer et prendre les médicaments prescrits peuvent tous faire une différence. « Environ 70 % des événements cardiovasculaires et des décès peuvent être attribués à un petit nombre de facteurs de risque modifiables », ont déclaré les chercheurs. La santé physique n’est pas la seule à jouer un rôle dans le vieillissement du cœur. Le stress, l’anxiété et la dépression sont associés à un risque accru d’accidents cardiaques. En revanche, l’optimisme, le sens du devoir et le bonheur maintiennent et améliorent la santé cardiaque. Trouver des moyens de gérer le stress tout en recherchant des moyens d’améliorer le bonheur fait du bien au cœur. Allez courir ou marcher, ou sortez un tapis de yoga : l’exercice est l’un des meilleurs moyens de se détendre à la fin d’une longue journée. Et n’oubliez pas : un mauvais score aux 8 critères essentiels de la vie est un signe de risque accru de crise cardiaque et de maladie cardiaque, quel que soit votre âge. Plus vous et votre famille vous efforcerez d’adopter et de maintenir un mode de vie rempli d’habitudes saines pour le cœur, moins votre cœur risque de vieillir prématurément. Et si nous accordons la priorité à la santé cardiaque, nos vies seront plus longues et plus épanouissantes. Recommandé par la rédaction Forme physique : une bonne planification de course est essentielle pour courir un marathon Forme physique : À quel point faites-vous réellement de l’exercice ? Autres chroniques sur le fitness par Jill Barker

