Forme de la tempête tropicale Claudette, chemin de la côte du golfe pour obtenir de la pluie

Un système météorologique se développant dans le Golfe devrait se transformer en tempête tropicale vendredi soir.

Des avertissements de tempête tropicale étaient en vigueur pour certaines parties de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et de la Floride.

La Louisiane a déclaré l’état d’urgence où jusqu’à 20 pouces de pluie pourraient tomber ce week-end.

La tempête tropicale Claudette s’est formée tôt samedi, menaçant d’apporter de fortes pluies et des crues éclair « potentiellement mortelles » sur la côte du Mississippi et de l’Alabama et dans l’extrême ouest de la Floride, le Le Centre national des ouragans a déclaré.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que les inondations persistent tout au long du week-end le long de la côte centrale du golfe, avec des impacts des inondations se propageant dans les parties intérieures du sud-est.

Le système météorologique devait frapper plusieurs États, dont la Louisiane, l’Alabama, le Mississippi, la Géorgie et le Florida Panhandle. Des avertissements de tempête tropicale étaient en vigueur pour certaines parties de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et de la Floride.

Le système devrait produire jusqu’à 12 pouces de pluie tout au long du week-end le long de la côte centrale du golfe des États-Unis. Il était situé à environ 60 miles au sud de Morgan City, en Louisiane, à 22 heures HAC vendredi avec des vents maximums soutenus de 45 mph. Il se déplaçait vers le nord à 13 mph et était susceptible de s’approcher de la côte nord-centre du golfe d’ici vendredi soir ou tôt samedi, avait précédemment averti le Hurricane Center.

C’est la troisième tempête de la saison 2021 qui a débuté ce mois-ci.

Les zones normalement sèches près de la côte peuvent être inondées par la montée des eaux. Il existe un risque élevé de courants de retour et de vagues élevées sur les plages des zones touchées près des côtes de la côte du golfe à partir de vendredi. D’autres menaces météorologiques potentielles peuvent inclure de brèves tornades, des inondations côtières mineures et des vents de force tropicale minimale de 40 à 45 milles à l’heure.

Le système météorologique a commencé comme une vaste zone de basse pression dans le sud-ouest du golfe du Mexique et a produit des averses et des orages généralisés mais désorganisés, selon le Centre national des ouragans. Il avait de grandes chances de se renforcer suffisamment pour devenir une tempête tropicale ou une dépression tropicale d’ici samedi, car il se déplace vers le nord-est à travers le sud-est des États-Unis. Il devrait s’affaiblir à mesure qu’il se déplace dans les États de la côte du Golfe.

La tempête devait s’approcher de la côte de la Louisiane vendredi soir, où le gouverneur John Bel Edwards a déclaré l’état d’urgence. La Louisiane, qui a été durement touchée par de fortes pluies et des inondations le mois dernier, pourrait recevoir jusqu’à 20 pouces de pluie sur trois jours.

Edwards a tweeté que le bureau de la préparation aux situations d’urgence de l’État a activé son équipe d’action de crise et est prêt à utiliser les ressources de l’État pour aider aux efforts de réponse aux tempêtes.

En Floride, la région de Pensacola se préparait à de fortes précipitations – jusqu’à 8 à 10 pouces – entre vendredi et samedi. Le système tropical peut provoquer des conditions de surf dangereuses et des inondations de routes et de terrains de camping, dont certains ont vu des évacuations et des annulations obligatoires. Les vents violents peuvent également pousser du sable sur les routes, les rendant dangereuses pour les déplacements.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit que 13 à 20 tempêtes nommées se développeront cette saison. Ce nombre comprend les tempêtes tropicales, qui contiennent des vitesses de vent de 39 mph ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mph.

Pour se préparer à une éventuelle tempête tropicale, les experts recommandent de réapprovisionner les kits de catastrophe pour avoir des médicaments et au moins sept jours de nourriture non périssable et trois gallons d’eau pour chaque personne et animal de compagnie. Vous pouvez également préparer votre jardin en enlevant les objets en vrac, en nettoyant les gouttières de pluie lâches et obstruées et en taillant les arbres et les arbustes.

Contribuant : The Associated Press ; Diane Pantaleo et le personnel, Pensacola News Journal ; Roberto Villalpando, homme d’État américain d’Austin ; Doyle Rice et Christal Hayes, USA AUJOURD’HUI.

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.