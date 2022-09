Formé aux États-Unis pendant quatre mois avant CWG, déclare le médaillé d’argent Avinash Sable

Avinash Sable est entré dans l’histoire lors des Jeux du Commonwealth récemment conclus après être devenu le premier non-Kenyan à remporter une médaille dans l’épreuve masculine du 3000 m steeple dans l’épreuve quadrangulaire.

Sable, qui a décroché la médaille d’argent après avoir terminé à seulement 0,05 seconde d’Abraham Kibiwot, a déclaré lors de l’événement de lancement du semi-marathon Vedanta qu’il avait gagné en confiance en s’entraînant aux États-Unis avant le CWG : “Je me suis entraîné aux États-Unis pendant quatre mois avant le Jeux du Commonwealth. C’est là que j’ai acquis beaucoup de confiance. Je voulais gagner une médaille à tout prix et je me suis bien préparé pour l’événement. Dans les 500 derniers mètres de la course, je pensais que je pouvais aussi gagner l’or et je me suis battu dur pour cela, mais malheureusement, je n’ai pas pu décrocher la première place.

Sable s’est également fait un nom dans la course de fond. L’athlète du Maharashtra a battu le record national du semi-marathon lors de la dernière édition du semi-marathon de Delhi et est également devenu le premier Indien à terminer un semi-marathon en moins de 61 minutes. L’athlète a également parlé de la spécialité du semi-marathon Vedanta Delhi.

« Le semi-marathon de Delhi est une excellente opportunité pour les coureurs indiens. Nous arrivons à rivaliser avec des coureurs de classe mondiale. Cet événement offre une bonne chance aux jeunes coureurs de rivaliser avec les meilleurs au monde. Nous recevons également beaucoup de soutien pendant la course. Beaucoup de gens viennent nous regarder », a signé Sable.

Les inscriptions pour la 17e édition du semi-marathon Vedanta Delhi ont été ouvertes à la suite d’un grand événement de lancement dans la capitale le 1er septembre. L’événement a réuni de nombreux modèles sportifs, dont Anju Bobby George, Avinash Sable, Nikhat Zareen, Sardara Singh, Eldhose Paul, Sharad Kumar et Vijender Singh.

