Formations spéciales de flocons de neige par temps froid dans l’Okanagan

Un photographe basé à Okanagan a capturé des flocons de neige spéciaux qui ne se forment que lors d’événements météorologiques spéciaux.

José María Salmerón de Kelowna a déclaré que les formations spécifiques, appelées flocons de neige dendritiques, ne se produisent que par temps extrêmement froid.

Il a utilisé un objectif macro pour capturer les minuscules cristaux de glace en forme de branche sur les flocons de neige.

