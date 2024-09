Nouvelle opportunité de redención pour les États-Unis. Le combinado nacional doit désespérément se réengager à la Senda de la Victoria. Depuis le mois de juin, il s’agit d’une victoire et compte les derrotas aux pareils, la plus dure l’autre jour avant le Canada. Les quartiers du nord sacaron la version peor de las Barras y Estrellas, le feu intérieur qui caractérise les joueurs semble être apagado. Ante Nueva Zelanda sera un nouveau début.

La différence avec le Canada, Varas ne se dejará nada en el cartera. J’espère que les États-Unis s’aligneront sur leurs meilleurs joueurs pour poursuivre la première victoire victoria plus de deux mois. Pour cela, vous réaliserez différents changements. En el attaque, Ricardo Pepi prendre le lieu de Baloguntitulaire avant les Canadiens, verra Yunus Musah devenir capitaine près de la salle des machines. La grand-mère est si Cade Cowellun des fichajes stratégiques de Chelsea le passé vrai, s’emparera de l’arranque comme titulaire dans le latéral zurdo.

Le choc à Cincinnati sera plus spécial de l’espéré. L’US Soccer a annoncé cette semaine à Mauricio Pochettino l’un des secrets des gardiens du pays des derniers mois. TPendant plusieurs semaines de négociation, l’Argentin assumera la cargaison après la rencontre. Ses débuts auront lieu le prochain mois d’octobre chez les amis du Panama et du Mexique.

Alignement potentiel des États-Unis

XI:Turner; Scally, Trusty, Richards, Lund; Musah, Morris, Tillman; Sargent, Pepi, Pulisic.

DT:Mikey Varas.

Alineación potentielle de Nueva Zelanda

XI: Crocombe, Payne, Boxall, Tuiloma, Cacace; Rufer, Stamenic; Barbarouses, Waine, Just; Wood.

DT:Darren Bazeley.

