Formation d’une équipe de hockey féminin vers la Coupe des Nations avec les leçons de la Coupe du monde : Neha Goyal

Avec la Coupe des Nations de la FIH en décembre de cette année, la charismatique milieu de terrain de l’équipe féminine indienne de hockey Neha Goyal a déclaré que l’équipe progressait progressivement vers l’événement à Valence (Espagne), avec les leçons tirées de la sombre campagne de la Coupe du monde et de la médaille de bronze remportée à les Jeux du Commonwealth de Birmingham faisant partie du programme d’entraînement à Bengaluru.

Neha, originaire d’Haryana, a déclaré que l’équipe s’appuyait sur ces “qualités positives” qui les maintiendraient en bonne place dans les événements à gros budget.

“Je pense que la plupart d’entre nous dans l’équipe ont acquis une solide expérience internationale et après avoir fait face à des situations de jeu difficiles, nous sommes devenus de plus en plus forts. Je pense que nous sommes prêts pour de meilleurs résultats dans les tournois à venir. Il y a une bonne synergie dans le groupe et cela se voit dans notre performance », a déclaré Neha.

Le bronze historique de l’équipe à Birmingham 2022 n’est qu’un tremplin vers de meilleurs résultats à venir, estime Neha, qui a fait face à plusieurs obstacles dans sa vie personnelle pour faire carrière dans le hockey.

« Il y a une bonne ambiance sur le campus de SAI avec des équipes indiennes et des équipes juniors qui y campent. Outre de bonnes installations, il y a un air de positivité là-bas et les deux équipes se poussent pour bien faire. Nous sommes chanceux de cette façon », a déclaré Neha.

Parlant de la trajectoire positive de l’équipe, Neha a déclaré: «Si vous voyez nos performances au cours des deux dernières années, nous avons été constants en faisant bien contre les meilleures équipes du monde. Même s’il y a eu des matchs où le résultat n’a pas été dans notre sens, nous avons rebondi après la déception pour travailler pour obtenir un résultat favorable.

Elle a en outre insisté sur la sortie de l’équipe en Coupe du monde où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais ils se sont ralliés pour rebondir après la déception d’avoir perdu le match croisé contre l’Espagne.

« Ce n’est jamais facile de rebondir en équipe après une déception comme celle-là. Nous avons perdu par un but contre l’équipe locale d’Espagne. Mais c’est la force de l’équipe pour surmonter un revers. Nous nous disons que chaque match est un nouveau départ et nous pouvons nous battre pour de meilleurs résultats jusqu’à la dernière seconde. C’est ce qui nous a aidés à rebondir après le match contre l’Australie également dans le CWG », a-t-elle déclaré.

