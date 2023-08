Formation d’un groupe de hockey sub-junior masculin ; être formé par la légende Sardar Singh

Un groupe de 40 joueurs de hockey masculin sub-junior recevra des conseils pour perfectionner leurs compétences sous la direction du légendaire milieu de terrain Sardar Singh lorsque le camp national commencera à Rourkela lundi.

Hockey India a récemment formé un noyau sub-junior masculin de 40 membres pour un camp national d’entraîneurs dans le cadre de son engagement à former de jeunes talents sous la direction de l’ancien capitaine indien Sardar, qui a été nommé mentor-entraîneur.

Les joueurs, qui suivront un entraînement au stade de hockey Birsa Munda, ont été sélectionnés sur la base de leurs récentes performances aux championnats nationaux sub-junior HI.

Le camp sera suivi de matchs internationaux en Europe.

Sardar a déclaré que le camp était une excellente initiative pour développer une ligne d’approvisionnement pour le hockey indien.

« La création du groupe de base du sous-junior masculin représente un moment charnière dans le parcours continu de Hockey India pour élever le hockey indien à la notoriété internationale. Cette initiative reflète l’engagement de HI à développer un vivier dynamique de talents émergents, garantissant un avenir prospère pour le hockey masculin sur la scène mondiale », a déclaré Sardar dans un communiqué de Hockey India.

L’entraîneur a déclaré qu’en plus de se concentrer sur l’amélioration des compétences des joueurs, le camp accordera également une attention à la forme physique et cherchera à renforcer la « résilience mentale ».

« Le camp offrira une expérience immersive à ces jeunes athlètes. Des programmes d’entraînement rigoureux mettront l’accent sur le perfectionnement des compétences, l’amélioration de la forme physique, le raffinement du sens tactique et le renforcement de la résilience mentale.

« Je crois fermement qu’en offrant à ces jeunes athlètes un entraînement de premier ordre, des installations de pointe et la possibilité de concourir au plus haut niveau, nous avons une confiance inébranlable dans leur capacité à exceller et à faire honneur à notre nation », a-t-il ajouté.

Liste des probables :

Gardiens : Rahul Bhardwaj, Atif Khan, Abhimanyu Gouda.

Défenseurs : Sukhmanpreet Singh, Mithlesh Singh, Nitin, Sohil Ali, Sami Rizwan, Pradip Mandal, Rohit Kullu, Vishal Pandey, Ashu Maurya, Ujjwal Pal.

Milieux de terrain : Neeraj, Rohit Tirkey, Ghuran Lohra, Rohit Pradhan, Suresh Sharma, Prabhjot Singh, Manmeet Singh Rai, Arun J, Rahul Rajbhar, Rahul Yadav, Afridi, Bijay Shaw.

Attaquants : Gurpreet Singh, Srijan Yadav, Happy, Sunil, Ritendra Pratap Singh, Aashir Aadil Khan, Deonath Nanwar, Deepak Pradhan, Yojin Minz, Harshdeep Singh, Ketan Kushwaha, Rohit Irengbam Singh, Ajeet Yadav, Sundarajith M et Moohamed Jaeed.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)