Dans les universités du monde entier, les assistants d’enseignement font partie intégrante de l’apprentissage et de la réussite des étudiants de premier cycle.

Un professeur de psychologie éducative dirige un projet visant à améliorer les possibilités de formation des assistants pédagogiques spécialisés en informatique.

Brett Jones, professeur à la School of Education de Virginia Techet son équipe de recherche, qui comprend des professeurs d’informatique et de statistiques, ont reçu une subvention de 399 592 $ de la Direction de l’éducation STEM de la National Science Foundation pour le projet Formation d’assistants pédagogiques en informatique pour motiver les étudiants.

Jones, qui a reçu trois subventions de la National Science Foundation pour un total de plus de 2 millions de dollars, a également développé le Modèle MUSIQUE de Motivation, qui est présent dans environ 15 pays et disponible en 14 langues.

Il codirige le projet avec Margaret Ellis, professeure agrégée de pratique au Département d’informatique à Virginia Tech et Inyoung Kim, professeur au Département de statistique.

Pourquoi est-ce important

Les diplômés en informatique sont très recherchés, avec une croissance prévue de 23 % pour ce domaine entre 2022 et 2032. selon le Bureau of Labor Statistics. Naturellement, il est nécessaire de répondre à cette demande. Trouver des moyens de faire participer les élèves en classe peut s’avérer difficile, sans parler de leur donner les outils à utiliser en dehors de la classe. Entrez les assistants d’enseignement (TA), qui jouent un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de stimuler le dynamisme d’un étudiant. Mais ils pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

« Les assistants pédagogiques n’ont souvent pas l’expérience ou les compétences pédagogiques nécessaires pour motiver et impliquer efficacement les étudiants », a déclaré Jones. “Ce projet vise à fournir aux TA certaines des compétences nécessaires pour mieux motiver les étudiants à s’engager en classe et à rester engagés dans les cours d’informatique, majeurs ou mineurs, et dans les carrières futures.”

Objectifs du projet

Améliorer la qualité de l’enseignement dispensé par les assistants pédagogiques du département d’informatique de Virginia Tech. L’espoir est qu’un enseignement amélioré conduise à un engagement et à une rétention accrus des étudiants en informatique. Environ 80 assistants pédagogiques en informatique de Virginia Tech participeront à la formation.

Développer un prototype de formation d’assistant d’enseignement qui peut être utilisé dans d’autres cours du département d’informatique de Virginia Tech. À l’avenir, d’autres départements de Virginia Tech et d’autres universités pourraient utiliser le matériel de formation pour améliorer la qualité de l’enseignement dispensé par les assistants pédagogiques.

Augmenter la représentation des étudiants issus de minorités dans les domaines de l’informatique en améliorant leur auto-efficacité et leur sentiment d’appartenance au domaine

La voix de l’École d’éducation



“Nous sommes ravis d’appliquer la recherche dans le domaine de la psychologie pédagogique pour résoudre des problèmes du monde réel, tels que l’amélioration de l’enseignement dans les cours d’informatique”, a déclaré Jones.

Écrit par Samantha Smith