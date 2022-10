Formation de Harshad Chopda, Pranali Rathod et d’autres acteurs de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Actrice populaire Samantha Ruth Prabhu a été loin des médias sociaux et cela fait un moment maintenant. Nous savons tous que l’étoile du sud a fait du bruit à cause de ses prétendus problèmes de santé. Selon différents médias, l’actrice souffre d’un trouble cutané rare et si l’on en croit les informations, elle a reçu un traitement pour le même problème aux États-Unis. Ses millions de fans sont inquiets car cela fait plus de deux mois que la star de Jaanu s’est présentée sur les réseaux sociaux.

Des millions de followers de l’actrice ont été inquiétés à cause de sa maladie. Cela fait plus de deux mois que l’actrice de Jaanu a partagé une photo d’elle sur internet. Il y a quelques heures, l’actrice a publié une note cryptée sur les réseaux sociaux qui est maintenant devenue virale. Partageant la même chose, elle a écrit une légende motivante. Il disait : “Tu ne marcheras jamais seul”. La photo virale montre le menton et la lèvre de l’actrice et la citation est écrite sur son t-shirt. Plus tôt, Samantha avait posté une photo de son animal de compagnie Saasha avec une légende qui disait-‘Down not out !!.’

Découvrez le dernier message de Samantha Ruth Prabhu ici :

Le dernier message de Samantha nous a fait nous demander ce qui se passe avec l’actrice. Si vous êtes son fan alors vous saurez que le jeu Instagram de l’actrice est assez fort. Elle publie souvent des photos de BTS et de jolis selfies sur son Instagram. Les fans ont apprécié le message et ont également laissé des commentaires adorables dans la section des commentaires. L’actrice est une fan de la piscine de Liverpool et la preuve en est le t-shirt qu’elle portait. Les fans étaient très excités de voir la même chose. Sur le plan professionnel, l’actrice a été vue dans Koffee With Karan. Ensuite, elle sera vue à Shakuntalam et Kushi face à Vijay Devarakonda. Elle sera également vue dans Citadelle.