Washington: ‘Formation’, la chanson enregistrée par la pop star américaine Beyonce pour son sixième album studio Lemonade (2016), est devenue le meilleur clip de tous les temps.

Selon Page Six, ‘Formation’ a obtenu la première place sur une liste de 100 clips classés par le magazine Rolling Stone. La vidéo, sortie en 2016 et réalisée par Melina Matsoukas, a mis de côté d’autres clips emblématiques comme » Billie Jean » de Michael Jackson, » Kiss » de Prince et » Bad Romance » de Lady Gaga.

La vidéo présentait plusieurs visuels saisissants, dont Beyonce allongée sur une voiture de police en train de couler dans une Nouvelle-Orléans en ruine et un mur avec les mots « arrête de nous tirer dessus » peints à la bombe. Selon le directeur du magazine Matsoukas, la chanteuse de 39 ans voulait que la vidéo montre « l’impact historique de l’esclavage sur l’amour noir et ce qu’il a fait à la famille noire », comme elle l’a expliqué au New Yorker en 2017.

« Je voulais montrer – ce sont des Noirs. Nous triomphons, nous souffrons, nous nous noyons, nous sommes battus, nous dansons, nous mangeons et nous sommes toujours là », a ajouté Matsoukas en discuter du concept de la vidéo ‘Formation’.

Selon la page six, les critiques ont classé la vidéo et Beyonce comme « anti-police ». Beyonce a nié les accusations dans une interview avec Elle, affirmant que quiconque croyait vraiment qu’elle était « anti-police » avait tort. « Je suis un artiste et je pense que l’art le plus puissant est généralement mal compris, mais quiconque perçoit mon message comme anti-policier se trompe complètement. J’ai tellement d’admiration et de respect pour les officiers et les familles d’officiers qui se sacrifient pour garder en sécurité », a déclaré la mère de trois enfants à Elle en avril 2016.

Le chanteur a également expliqué que le message derrière ‘Formation’ était « Je suis contre la brutalité policière et l’injustice. Ce sont deux choses distinctes. »