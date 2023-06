Formation à l’IA L’IA et l’avenir des robotaxis

Dans certains quartiers de San Francisco, les voitures sans conducteur au volant sont devenues monnaie courante. De nombreuses voitures fantomatiques sans conducteur de la ville sont des robotaxis commerciaux, en concurrence directe avec les taxis et les compagnies de covoiturage.

J’ai passé l’année dernière à couvrir les robotaxis pour le San Francisco Examiner et j’ai fait près d’une douzaine de trajets dans des voitures sans conducteur Cruise au cours des derniers mois. Lors de mon reportage, j’ai été frappé par le manque d’urgence du discours public sur les robotaxis. Il est grand temps que le public et ses élus jouent un rôle plus actif pour façonner l’avenir de cette nouvelle technologie. Qu’on le veuille ou non, les robotaxis sont là.

Vient maintenant le difficile travail de décider quoi faire à leur sujet. Lire l’histoire complète.

Les machines à modeler les puces qui façonneront le prochain acte de l’informatique

Lorsque nous parlons d’informatique de nos jours, nous avons tendance à parler de logiciels et des ingénieurs qui les écrivent. Mais sans le matériel et les sciences physiques qui ont permis leur création – des disciplines comme l’optique, la science des matériaux et le génie mécanique – l’informatique moderne aurait été impossible.

La lithographie des semi-conducteurs, le processus de fabrication responsable de la production des puces informatiques, est au centre d’une compétition géopolitique pour contrôler l’avenir de la puissance de calcul. Et la vitesse à laquelle les nouveaux systèmes et composants de lithographie sont développés façonnera non seulement la vitesse des progrès informatiques, mais également l’équilibre des pouvoirs et des bénéfices au sein de l’industrie technologique. Lire l’histoire complète.

—Chris Miller