formateur David Menuisier a de grands espoirs pour la migration | Nouvelles de course

L’impressionnant vainqueur de Goodwood, Migration peut avoir des courses de motifs ainsi que d’autres handicaps de haut niveau à son programme cette saison – mais il est probable qu’il s’en tiendra à son meilleur voyage de 10 stades.

L’entraîneur David Menuisier rapporte que le joueur de cinq ans est sorti de sa victoire à la Chesterfield Cup le premier jour du Goodwood Festival comme s’il n’avait même pas participé à une course.

Après ce succès fulgurant, l’attention est attirée sur une entrée publiée dans le Clipper Logistics Handicap lors de la réunion d’Ebor à York – mais cela signifierait redescendre à un mile, une décision que Menuisier n’aime pas.

Il a déclaré: « Je préférerais le garder sur un mile deux – c’est son voyage préféré.

« Je ne le ramènerais pas nécessairement à un mile. C’était une course qui se terminait tôt à York, et je l’ai laissé parce que je voulais voir ce qui s’était passé à Goodwood et garder toutes les options ouvertes.

« Mais par choix, je ne le ferais pas vraiment reculer. Je suis presque sûr qu’il y a un handicap au kilomètre deux à York, mais je ne me souviens pas de la tranche de handicap. »

La migration semble sûre de faire grimper les notes, à partir de ses 95 actuels.

Menuisier espère que les hauts handicaps seront toujours réalisables mais pourrait également envisager une montée en classe.

Il a ajouté: « Historiquement, vous avez également le Kalaglow à Sandown – il a terminé deuxième de la course il y a deux ans, battu de justesse.

« C’est donc le genre de courses que vous avez en tête, et le Duty Free à Newbury – et peut-être aussi des courses de type noir à considérer. »

La migration a été interrompue pendant deux ans avant de faire un retour très prometteur à Salisbury le mois dernier, puis de réaliser de manière décisive ce potentiel à Goodwood.

Menuisier a déclaré: « Il va bien – il est sorti de la course comme si de rien n’était, et évidemment j’étais ravi de la performance.

« Nous nous donnerons quelques jours et verrons comment le handicapeur le réévaluera – je suppose qu’il augmentera de deux ou trois livres pour cela peut-être, et le reprendra à partir de là.

« Nous examinerons toutes les options, mais évidemment la prochaine grande réunion s’intégrerait bien à York – et nous regarderons aussi au-delà, car il ne sera pas loin d’être un cheval de type noir. »