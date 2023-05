Format des éliminatoires de football universitaire pour 2023, expliqué

Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont les éliminatoires de football universitaire se dérouleront pour la saison 2023.

Avec des changements en gros apportés aux éliminatoires de football universitaire, essayons de comprendre un peu le formatage.

En 2024, le format des séries éliminatoires du football universitaire changera radicalement. Pour le meilleur ou pour le pire, cela reste à voir. Il comprendra 12 équipes, dont six seront les champions de conférence les mieux classés, ainsi que six autres équipes qui se présenteront en tant que candidatures générales.

Les Six bols du Nouvel An en feront toujours partie, mais d’une manière légèrement différente. Pendant tout ce temps, nous nous retrouverons probablement avec le même résultat, c’est-à-dire environ deux ou trois équipes qui peuvent tout gagner de manière réaliste. La seule différence est que plus de sièges seront autorisés à la table des séries éliminatoires.

Mais avant d’arriver en 2024, voyons ce qui se passera en 2023. Y a-t-il de grands changements dont nous avons besoin pour être prêts pour cette saison ?

College Football Playoff : Quel est le format des séries éliminatoires pour la saison 2023 ?

Pour la 10e année consécutive, les éliminatoires de football universitaire seront dans leur format à quatre équipes. C’est la dernière année des séries éliminatoires qui se déroule comme ça. Ce seront toujours les quatre équipes les mieux classées jugées par le comité de sélection des éliminatoires de football universitaire le dimanche de sélection après le samedi du championnat.

Habituellement, nous nous retrouvons avec trois ou quatre champions Power Five, mais l’année dernière, nous avons intégré TCU et Ohio State, bien que les Horned Frogs et les Buckeyes n’aient pas remporté leurs conférences. La grande clé ici, ce sont les quatre meilleures équipes qui entreront.

Une fois que le comité de sélection aura déterminé qui sont les quatre meilleures équipes, le n° 1 affrontera le n° 4 et le n° 2 affrontera le n° 3 à des emplacements neutres prédéterminés. La tête de série n ° 1 pourra choisir le lieu où elle veut jouer. Pour la saison universitaire 2023, les deux demi-finales nationales sont les Rose et Sugar Bowls. Hypothétiquement, la Géorgie irait à la Nouvelle-Orléans, tandis que l’USC resterait à la maison.

Le vainqueur des deux demi-finales nationales se rencontrera dans un autre site neutre prédéterminé. Pour le championnat national 2023, le vainqueur du Rose Bowl affrontera le vainqueur du Sugar Bowl au NRG Stadium de Houston, au Texas. Bien que le stade NRG ne fasse pas partie du NY6, nous savons que Houston fera un travail fantastique en accueillant le championnat national car c’est une ville événementielle.

Après qu’un champion soit couronné à Houston, nous tournerons notre attention vers l’expansion des séries éliminatoires.