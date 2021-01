Les ports britanniques ont appelé le gouvernement britannique à alléger le sort des exportateurs de fruits de mer dont l’expérience avec les formalités administratives post-Brexit empêche leurs produits d’atteindre les marchés de l’UE.

La British Ports Association (BPA) souhaite que les ministres recherchent une « approche pragmatique » avec les pays de l’UE, en particulier la France, sur l’application des nouvelles règles.

Il appelle également à un assouplissement des processus d’exportation, à plus d’agents de santé environnementale dans les ports car « la pénurie ajoute des retards », et à une meilleure orientation car les conseils officiels du gouvernement « ne sont pas assez bons et tournent souvent en rond ».

Lundi, comme les transporteurs de fruits de mer ont emmené leurs camions à Westminster pour mettre en évidence les grognements bureaucratiques et les pertes de revenus qu’ils ont subis, le Premier ministre Boris Johnson a promis un fonds de compensation de 23 millions de livres (25,8 millions d’euros) pour l’industrie de la pêche. Les détails sont attendus plus tard cette semaine.

Dans son lettre aux ministres, le BPA demande un « soutien financier pour les ports qui soutiennent le secteur de la pêche britannique » similaire aux fonds promis par l’UE aux États côtiers dans le cadre d’un accord Paquet d’ajustement au Brexit.

L’accord commercial post-Brexit conclu par l’UE et le Royaume-Uni la veille de Noël a garanti un accès sans tarif et sans contingent aux marchés de l’autre. Mais le départ du Royaume-Uni des structures commerciales de l’UE a entraîné une multitude d’autres obstacles, notamment des déclarations en douane et des contrôles réglementaires.

Les exportations de poisson écossaises – qui dépendent en particulier de livraisons régulières vers le continent – sont parmi les plus touchées. Depuis le Nouvel An, lorsque les nouveaux accords sont entrés en vigueur à la fin de la période de transition du Brexit, les produits n’ont pas réussi à atteindre les clients car les camions restent bloqués à la base, les bateaux de pêche ont été «amarrés au port» et certains prix se sont effondrés.

«Les problèmes qui se posent avec les exportateurs de fruits de mer sont un désastre pour le secteur de la pêche et les communautés côtières qui en dépendent et doivent être résolus immédiatement», a déclaré Mark Simmonds, directeur des politiques de la BPA.

« Notre préoccupation est que ces problèmes deviennent la norme sur le long terme, sapant de manière permanente la compétitivité des ports de pêche britanniques. »

Commenter le sort des exportateurs de fruits de mer lundi, Boris Johnson a déclaré: « Je sympathise beaucoup et je comprends leurs frustrations ».

«Là où les entreprises, sans aucune faute de leur part, ont connu des retards bureaucratiques ou des difficultés à acheminer leurs marchandises et où il y a un véritable acheteur volontaire de l’autre côté de la Manche, et elles ont eu un problème, alors il y a 23 £ millions de fonds de compensation que nous avons mis en place et nous nous assurerons qu’ils obtiennent de l’aide », a-t-il ajouté.

Cependant, le Premier ministre a également semblé impliquer que les problèmes étaient temporaires, affirmant que « dans la mesure où il y a des problèmes pour le moment », ils étaient « causés par des problèmes de démarrage, des personnes ne remplissant pas les bons formulaires ou des malentendus ».

Il a également affirmé que la pandémie était en grande partie à blâmer et a déclaré que l’accord commercial sur le Brexit offrait « de grandes opportunités aux pêcheurs de tout le Royaume-Uni ».

Mais, pour certains dans l’industrie, les perspectives immédiates sont loin d’être optimistes. Alasdair Hughson, de la Fédération écossaise des pêcheurs de Creel, a déclaré que la SCFF « faisait pression depuis 18 à deux ans pour dire les effets néfastes que (les plans du Brexit) allaient avoir sur les exportations de crustacés vivants ».

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ait prévu à quel point cela allait être », a-t-il déclaré à Euronews. Sa société Keltic Seafare exporte principalement des langoustines vivantes vers la France, mais « en raison de divers problèmes avec les systèmes et les autorisations » subis par le transporteur, sa première tentative d’expédition cette année n’a pas réussi à quitter le chantier.

« Certaines des exigences auxquelles nous n’avions pas à nous conformer auparavant sont des certificats de capture qui prouvent qu’un navire a débarqué une capture donnée au Royaume-Uni pour commencer, conduisant à des certificats d’origine, des certificats sanitaires d’exportation, divers autres documents de transport. »

Il y a également de la colère au sein des communautés de pêcheurs face aux suggestions selon lesquelles l’industrie a massivement soutenu le Brexit.

« L’industrie de la pêche a de multiples facettes. Ce ne sont pas tous les pêcheurs, et certainement pas les petits conchyliculteurs, qui ont voté pour le Brexit parce que beaucoup ont compris les implications de le faire, ce que nous essayons maintenant de traiter », a déclaré Hughson.

Visionnez l’interview d’Alasdair Hughson du SCFF dans le lecteur vidéo ci-dessus.