Vous ne pouvez pas choisir entre une tarte et un gâteau pour les fêtes? Pourquoi devriez-vous le faire? Cette année, prends ton gâteau et tarte et mangez-le aussi avec le turducken délicieux des desserts, la tarte de Noël!

Le PieCaken est la création du chef Zac Young, qui a été nommé l’un des 10 meilleurs chefs pâtissiers d’Amérique et est connu pour ses quatre derniers résultats sur Top Chef: Juste des desserts ainsi que des apparitions sur Cooking Channel Bonbons uniques et Food Network Championnat de pâtisserie d’Halloween.

Le premier Thanksgiving PieCaken de Zac est devenu viral en 2015 et a été présenté dans Oprah WinfreyO-List, Vivre avec Kelly et Michael, CNN, le New York Times et bon appétit. Comme Kelly Ripa elle-même a dit: « C’est à peu près la plus grande chose qui me soit arrivée, à part la naissance de mes enfants. »

Maintenant le Tarte De Noël est disponible pour l’expédition dans tout le pays! Et une excellente nouvelle pour les planificateurs avancés: Le PieCaken les navires sont congelés et peuvent se conserver au congélateur jusqu’à trois mois, donc si vous commandez maintenant, vous serez en or pour les vacances.