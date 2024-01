Forger l’avenir de la construction éco-responsable : l’impératif de plans de développement durable sur mesure

Dans le paysage actuel, une feuille de route en matière de développement durable constitue un impératif stratégique pour la résilience et la croissance des entreprises. Image © Shutterstock

Alors que nous sommes confrontés à la réalité critique du changement climatique, le secteur de la construction se trouve à un tournant. L’industrie étant responsable de près de 40 % des émissions mondiales de carbone et d’importants déchets de matériaux, une transition vers des pratiques durables est impérative. Dans le cas de l’Europe, l’adhésion à l’Accord de Paris et à l’ambitieux Green Deal européen guident la trajectoire de durabilité. Les villes européennes, avec leurs riches architectures historiques alliées à des infrastructures modernes, sont confrontées à des défis uniques en matière de développement urbain durable, rendant essentielle l’intégration de pratiques respectueuses de l’environnement.

Le défi mondial et les efforts européens

La durabilité dans la construction transcende les frontières et nécessite une action mondiale urgente. En Europe, ce défi est relevé grâce à un mélange d’innovations et d’initiatives politiques. Un élément clé de ce projet est l’initiative Renovate Europe, qui vise à réduire la demande énergétique du parc immobilier de l’UE de 80 % d’ici 2050. Cette initiative est essentielle dans la mesure où les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie de l’UE et de 36 % des émissions de CO2. émissions. En se concentrant sur la rénovation des bâtiments pour améliorer l’efficacité thermique, Renovate Europe cherche non seulement à réduire la consommation d’énergie et les émissions, mais également à améliorer les conditions de vie, à réduire la pauvreté énergétique et à stimuler la création d’emplois verts dans le secteur de la construction.

Terraco, qui conçoit, formule et produit des matériaux de finition, des produits et des systèmes performants respectueux de l’environnement pour le secteur de la construction, s’engage dans cette initiative en intégrant des matériaux et des solutions avancés qui soutiennent la rénovation des bâtiments pour une meilleure efficacité énergétique. Son implication s’aligne sur les objectifs de l’Union européenne pour un avenir plus durable et plus économe en énergie.

Des pays comme l’Allemagne, la Suède et la France intègrent des pratiques durables à travers des certifications de bâtiments écologiques, l’intégration des énergies renouvelables et une planification urbaine respectueuse de l’environnement. Ces nations participent également activement à des initiatives telles que Renovate Europe, démontrant leur engagement en faveur d’un avenir durable.

Quant aux Pays-Bas et au Danemark, ils mènent des projets d’énergies renouvelables, visant à répondre de manière durable à une part importante de leurs besoins énergétiques d’ici 2030. En parallèle, le Royaume-Uni s’engage activement dans la campagne Renovate Europe, démontrant son engagement à moderniser son parc immobilier. pour une meilleure efficacité énergétique.

Ces initiatives reflètent une approche transformatrice vers des communautés durables et à faibles émissions de carbone, mettant l’accent sur une approche centrée sur les personnes et sur une mobilité durable.

Masdar City, l’un des projets emblématiques de Terraco, est à l’avant-garde de la promotion de la durabilité économique, sociale et environnementale aux Émirats arabes unis. Image © https://masdarcity.ae/

Des projets comme Masdar City aux Émirats arabes unis, Energiewende en Allemagne et Hammarby Sjöstad en Suède sont d’autres exemples de planification intégrée et durable, donnant la priorité aux énergies renouvelables et au bien-être des résidents. Ces initiatives régionales remodèlent l’environnement bâti et signalent une évolution vers une philosophie durable, où les bâtiments écologiques et les technologies économes en énergie deviennent la norme.

Pourquoi une feuille de route en matière de développement durable est-elle cruciale ?

Dans le paysage actuel, une feuille de route en matière de développement durable constitue un impératif stratégique pour la résilience et la croissance des entreprises. Des entreprises européennes comme Skanska et Laing O’Rourke mènent des stratégies visant zéro émission de carbone grâce à des solutions innovantes. La palette de couleurs de Skanska mesure la performance environnementale, tandis que les principes EPIC de Laing O’Rourke – Environnement, Personnes, Industrie, Communauté – exploitent l’ingénierie numérique pour minimiser les déchets.

Chacune de ces entreprises démontre les avantages multiformes d’une feuille de route en matière de développement durable. Il sert de modèle pour l’efficacité opérationnelle, la conformité réglementaire et le leadership sur le marché. En adoptant de telles feuilles de route, les organisations s’engagent pour un avenir plus vert et s’assurent de rester compétitives et pertinentes dans un secteur en évolution où la durabilité est devenue un critère central de réussite.

Feuille de route de développement durable de Terraco

Terraco a répondu à cet appel à l’action avec une solide feuille de route en matière de développement durable, ancrée dans des piliers fondamentaux, notamment :

Zéro net des produits : Terraco EcoVie La gamme de produits illustre leur engagement à réduire l’impact environnemental grâce à l’innovation des produits. La gamme EcoLife est un exemple de l’engagement de l’entreprise à atteindre zéro émission nette. Il comprend des produits à émissions faibles ou nulles comme le Manteau pratique gamme de charges et de niveleurs avec des COV proches de zéro et Flexipave des solutions de revêtements de sol sportifs, qui intègrent des pneus de voiture recyclés. L’organisation s’efforce également de remplacer les matières premières par des alternatives durables, en s’orientant vers zéro émission nette.

Minimiser l’impact opérationnel : La stratégie opérationnelle de Terraco reflète un engagement inébranlable en faveur du développement durable. Dans sa sphère opérationnelle, l’entreprise a atteint 100 % d’emballages plastiques recyclés au Royaume-Uni et 50 % en Égypte, avec l’intention d’étendre cette initiative à toutes les unités. L’engagement de Terraco s’étend à l’adoption de sources d’énergie renouvelables et à la conduite d’innovations de processus conformément à sa stratégie de développement durable.

Les systèmes de finition d’isolation extérieure (EIFS) de Terraco offrent une solution rentable pour réduire la consommation d’énergie tout en minimisant l’impact environnemental. Les systèmes Terraco EIFS permettent de maintenir la température ambiante de la pièce malgré des températures extérieures défavorables. Image gracieuseté de Terraco

En intégrant du contenu recyclé dans les emballages et d’autres initiatives, l’entreprise démontre une approche globale de la responsabilité environnementale. Terraco a également commencé à intégrer la technologie solaire photovoltaïque et Systèmes de finition d’isolation extérieure (EIFS) dans ses propres bâtiments, ce qui met en évidence son engagement en faveur de l’efficacité énergétique et des pratiques de construction durables.

Ajouter de la profondeur à la feuille de route de Terraco

Pour ajouter de la substance à ces piliers, Terraco développe une suite de KPI pour suivre les progrès et mesurer méticuleusement l’impact. L’entreprise explore des partenariats avec des groupes de réflexion environnementaux et adapte et développe davantage les meilleures pratiques de l’ensemble du secteur. Terraco investit également dans des programmes de formation et de développement pour garantir que sa main-d’œuvre soit non seulement compétente dans les pratiques durables, mais qu’elle défend également la responsabilité environnementale.

Cette approche avant-gardiste souligne le pouvoir transformateur d’une feuille de route en matière de développement durable méticuleusement conçue. En intégrant la gamme EcoLife et les solutions EIFS en son sein, Terraco conçoit activement un avenir plus vert, bien au-delà du simple engagement. Cette stratégie répond non seulement aux défis environnementaux immédiats, mais renforce également son statut d’innovateur dans l’évolution écologique du secteur de la construction. Les piliers complets de l’entreprise ouvrent la voie à un secteur plus durable.

Terraco lance un appel à l’action à ses pairs du secteur, les encourageant à réfléchir et à adopter leurs propres initiatives de développement durable sur mesure, même si leur portée peut être limitée au départ. La situation est critique et une action urgente est nécessaire, mais en fin de compte, tout voyage commence toujours par un seul pas.

