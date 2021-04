Nottingham Forest s’est frayé un chemin vers la sécurité du championnat alors que Lewis Grabban a marqué pour le deuxième match consécutif pour mériter à l’équipe de Chris Hughton un match nul 1-1 contre Stoke.

Le rabbin Matondo avait mis l’équipe de Michael O’Neill en tête en première mi-temps avec une finition à bout portant.

Mais Grabban a frappé juste après la mi-temps pour quitter Forest avec 51 points et – avec la défaite de Derby contre Birmingham – le point a confirmé le football de championnat pour une autre saison au City Ground.

Les deux équipes se passaient le ballon proprement sur une surface de jeu décente, mais plus de 15 minutes s’étaient écoulées avant que la première ouverture claire du match ne soit réalisée.

Lewis Grabban a obtenu un point pour Forest at the City Ground



Quand il est arrivé, Grabban aurait vraiment dû mettre Forest en avant après qu’une défense douteuse lui ait permis de se pencher sur le but du côté droit, mais, avec seulement le gardien Adam Davies à battre, l’attaquant a tiré le ballon dans le filet latéral au premier poteau.

Grabban avait fait preuve de beaucoup de sang-froid pour assurer l’égalisation du point de penalty lors d’un match nul 1-1 à Birmingham en milieu de semaine, mais ne pouvait pas trouver le même niveau de calme avec cette chance.

Cyrus Christie a laissé trois joueurs de Stoke dans son sillage lorsqu’il a percé la surface de réparation depuis le flanc droit, mais il n’a pas pu trouver la passe meurtrière pour Grabban.

Stoke a pris les devants avec leur première attaque significative alors que Josh Tymon a fouetté une balle basse dangereuse de la gauche.

Yuri Ribeiro se glissa, dans un effort désespéré pour couper la croix, et lui et Matondo semblèrent se connecter en même temps.

Mais Matondo avait l’air convaincu d’avoir appliqué la touche vitale et s’est enfui pour célébrer joyeusement, juste avant la demi-heure.

Grabban a fait appel pour un penalty quand il a senti qu’il avait été retiré dans une mêlée de joueurs, alors qu’il tentait de chasser un ballon en profondeur du remplaçant Anthony Knockaert – qui était entré en jeu à la 37e minute en raison d’une blessure à Luke Freeman – mais arbitre Andy Davies n’était pas convaincu.

Un coup franc de James Garner a été livré avec une réelle menace et Ryan Yates était sur le point d’appliquer la touche vitale mais n’a pas réussi à trouver le fond des filets.

Forest a égalisé cinq minutes après la pause lorsque Knockaert a lancé un ballon attrayant de la droite.

Grabban a d’abord vu sa tentative se réduire, mais lorsque le ballon est tombé gentiment pour lui, il a poussé à la maison la deuxième fois en demandant de faire 1-1.

Jordan Thompson de Stoke a vu un tir rebondir sur le haut de la barre transversale après avoir pris une déviation méchante alors que les visiteurs poussaient pour un vainqueur.

Christie avait un tir bien sauvé au premier poteau par Davies, après avoir bien combiné avec Knockaert, alors que ce dernier était vif et qu’un autre centre de sa part avait l’air de choisir Grabban avant que Danny Batth ne prenne une tête vitale pour voir le butin partagé.

Ce que les gérants ont dit …

Gestionnaire forestier de Nottingham Chris Hughton: « J’ai des sentiments mitigés, vraiment. Je parle sur le dos d’une performance décente et je suis déçu que nous n’ayons pas gagné, mais heureux que, dans une division très compétitive et une saison très compétitive, nous ayons eu un assez bon sort au cours des derniers mois pour nous mettre dans cette position.

« Je suis déçu, dans l’ensemble, que nous ne soyons pas plus haut dans le classement. Pour ce que nous avons obtenu ici et pour certaines de nos performances au cours des derniers mois, j’aurais aimé nous voir plus haut. C’est la plus grande déception. . Ça doit être mieux la saison prochaine, même s’il y a des aspects qui me satisfont. «

Gestionnaire de Stoke Michael O’Neill: « Nous avons marqué un bon but et nous aurions pu faire mieux avec certaines des autres opportunités que nous avons eues. Nous avons poussé très fort, nous avons gagné beaucoup de virages mais nous n’avons tout simplement pas eu une chance claire; une bonne occasion de tomber. pour nous.

« Je sentais que nous aurions pu gagner le match, mais c’était une bonne performance d’une équipe qui comprenait beaucoup de jeunes joueurs. Nous jouions contre une équipe de championnat très expérimentée. Forest a beaucoup de très bons joueurs et c’est bien que nous sont déçus seulement d’avoir pris un point. «