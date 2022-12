Forêt Grn 2 – 1 Cambridge U

Forest Green, dix hommes, a quitté le tableau de la Ligue 1 avec une victoire spectaculaire 2-1 sur ses compatriotes en difficulté Cambridge.

L’attaquant Connor Wickham a scellé la victoire sur place à la troisième minute du temps d’arrêt avec son neuvième but de la saison après que Myles Peart-Harris a été victime d’une faute de l’ancien milieu de terrain des Rovers Paul Digby.

Le défenseur des Rovers Corey O’Keeffe a reçu un deuxième carton jaune alors que United protestait contre la décision.

L’attaquant Josh March a poursuivi sa belle séquence à la 37e minute pour donner l’avantage aux Rovers.

Le milieu de terrain Dylan McGeouch a fouetté un centre du flanc gauche et March s’est précipité entre deux défenseurs pour marquer son troisième but en trois matchs avec une tête penchée de six mètres.

Cambridge pensait avoir obtenu le match nul à la 89e minute lorsque le remplaçant Saikou Janneh a marqué son deuxième but en deux matchs.

Mais le gardien des Rovers, Luke McGee, devait encore renverser de manière acrobatique une tête de son homologue Will Mannion lorsque le stoppeur s’est avancé pour un corner dans les derniers instants.