Forêt d’un côté, fossé de l’autre : l’histoire intérieure de J&K Encounter

Coincé entre des forêts et une colline d’un côté et un fossé profond de l’autre, le personnel des forces de sécurité, engagé dans une confrontation apparemment sans fin dans le district d’Anantnag au Jammu-et-Cachemire, combat des terroristes qui ne manquent pas d’armes, de munitions ou de nourriture, et qui ont également la configuration du terrain.

Le personnel est également confronté à une bataille difficile, littéralement, car les terroristes sont enfermés dans une grotte au sommet de la colline, et la seule route qui y mène est une route étroite avec une pente abrupte d’un côté, des sources haut placées du service de sécurité les forces armées ont déclaré à NDTV. C’est ce chemin et la visibilité offerte par la grotte qui ont coûté la vie au colonel Manpreet Singh, au major Aashish Dhonchak et au surintendant adjoint de la police Himayun Bhat.

Le début

Les sources ont indiqué que les forces ont obtenu pour la première fois des renseignements sur les terroristes cachés dans les forêts de Gadul, à Kokernag, mardi soir. Une opération de recherche a été lancée, mais les terroristes n’ont pas pu être retrouvés. L’équipe conjointe composée de militaires et de policiers a alors reçu des informations selon lesquelles les terroristes se trouvaient au sommet d’une colline.

L’attaque commence

Aux premières heures de mercredi, les forces ont décidé d’attaquer les terroristes. « Le chemin que les forces doivent emprunter pour atteindre le sommet de la colline est assez difficile. Il est très étroit et il y a des montagnes et une forêt dense d’un côté et un fossé profond de l’autre. Le personnel a commencé l’ascension de nuit. , et l’obscurité totale a aggravé la situation », a déclaré une source.

Alors que les forces approchaient de la grotte, les terroristes les ont bien vu et ont commencé à tirer sans discernement. Coincé sur le chemin étroit, sans abri et avec un danger très réel de chute, le personnel n’avait nulle part où aller et aucun moyen de riposter.

Le colonel Singh, qui commandait les 19 Rashtriya Rifles, le commandant de compagnie, le major Dhonchak – tous deux récipiendaires de la prestigieuse médaille Sena (bravoure) – et l’adjoint SP Bhat ont été blessés dans la fusillade.

La pluie de balles et le parcours difficile ont rendu impossible leur extraction – par d’autres personnels et par hélicoptère – et ils n’ont pu être transportés à l’hôpital que dans la matinée, ont indiqué les sources.

Impasse

Cela fait près de 72 heures depuis le début de la confrontation et les forces ont encerclé la colline. Des explosifs sont largués à l’aide de drones Heron achetés à Israël, des lance-roquettes sont utilisés et le personnel tire, mais l’armée n’a toujours pas réussi à dominer la zone en raison de sa géographie difficile, ont indiqué les sources.

« Pas de terroristes ordinaires »

Selon les sources, le nombre de terroristes serait probablement supérieur aux deux ou trois cités. Parmi eux se trouve Uzair Khan, qui a rejoint Lashkar-e-Taiba l’année dernière. Ils ont déclaré qu’il disposait d’informations complètes sur la zone, dont profitent les terroristes.

« Les terroristes ordinaires ne peuvent pas prolonger une rencontre aussi longtemps. Ils sont très bien entraînés et disposent de bonnes armes. Il est également possible qu’un informateur ait trahi les forces ou que quelqu’un ait divulgué les mouvements des forces de sécurité. Quoi qu’il en soit, , mettre fin à cette opération est devenu un grand défi », a déclaré une source.

« Hypothèse d’embuscade »

Un soldat est toujours porté disparu et au moins deux membres du personnel ont été blessés. Dans un message sur X, anciennement Twitter, le directeur général supplémentaire de la police (Cachemire), Vijay Kumar, a conseillé aux policiers et aux officiers de l’armée à la retraite d’éviter de s’en tenir à « l’hypothèse d’une embuscade ».

#KokernagEncounterUpdate: Les officiers de police/armée de Rtd devraient éviter « l’hypothèse d’une embuscade ». Il s’agit d’une opération basée sur une entrée spécifique. Les opérations sont en cours et les 2-3 terroristes piégés seront neutralisés : ADGP Cachemire – Police de la zone du Cachemire (@KashmirPolice) 15 septembre 2023

« Les officiers de police et de l’armée à la retraite devraient éviter « l’hypothèse d’une embuscade ». Il s’agit d’une opération spécifique basée sur les intrants. Les opérations sont en cours et les 2 ou 3 terroristes piégés seront neutralisés », a-t-il déclaré.