Forest, qui dépense gratuitement, signe le défenseur international gallois Williams

Londres (AFP) – L’équipe nouvellement promue de Premier League, Nottingham Forest, a accepté lundi de payer un montant record conjoint de 17 millions de livres sterling (20 millions de dollars) au défenseur international gallois Neco Williams de Liverpool.

Le joueur de 21 ans a signé un contrat de quatre ans avec les doubles vainqueurs de la Coupe d’Europe.

Il s’agit de leur sixième signature depuis qu’ils ont été promus en Premier League pour la première fois en 23 ans après avoir battu Huddersfield lors des barrages du championnat.

“Forest est un club avec une histoire incroyable et le City Ground est un lieu très spécial que j’ai hâte de découvrir à pleine voix”, a déclaré Williams.

“Je suis vraiment ravi de rejoindre Forest et d’aider ce grand club à progresser en Premier League.

“Après avoir parlé à l’entraîneur-chef (Steve Cooper), il y a énormément d’ambition affichée et j’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de me préparer pour le défi à venir”, a-t-il ajouté.

Les frais pour le défenseur 21 fois capé équivaut à ce que Forest aurait payé à l’Union Berlin de Bundesliga pour l’attaquant international nigérian Taiwo Awoniyi.

Awoniyi était également à Liverpool avant de rejoindre Union. Contrairement à Williams, il n’a pas fait d’apparition en équipe première.

Williams a joué pour Liverpool lors de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière avant d’être prêté à Fulham, qu’il a aidé à obtenir une promotion en Premier League.

Williams a également joué un rôle influent cette année alors que le Pays de Galles se qualifiait pour sa première finale de Coupe du monde en 64 ans.

“Bien qu’il n’ait que 21 ans, Neco s’est imposé dans le onze de départ du Pays de Galles”, a déclaré Cooper.

“Il a joué en Premier League, en Ligue des champions et en éliminatoires de la Coupe du monde au cours des 12 derniers mois et c’est un arrière droit très talentueux.

“Nous pensons qu’il a un plafond incroyablement élevé et qu’il peut jouer un rôle énorme pour nous à Nottingham Forest lors de notre retour en Premier League.”

Williams est la deuxième recrue de Forest en autant de jours. Un autre défenseur, Omar Richards, a rejoint dimanche le Bayern Munich, champion de Bundesliga, pour 10 millions de livres sterling.

Le gardien Dean Henderson, Moussa Niakhate et Giulian Biancone sont les autres nouveaux visages de l’équipe de Cooper alors qu’ils cherchent à s’adapter à la Premier League et à éviter le sort de tant de nouveaux garçons en redescendant directement.