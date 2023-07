Forest Preserve District of Will County a de nouveaux événements pour juillet – Shaw Local

Rester près de chez soi et planifier un séjour pour juillet ? Voici quelques programmes amusants de Forest Preserve District of Will County à essayer :

Île Découverte – Écrevisses : 13 h à 15 h le mercredi 12 juillet au Musée de l’Isle à la Cache à Roméoville. Arrêtez-vous à tout moment de 13 h à 15 h pour ramasser des créatures aquatiques avec des filets pour voir ce qui vit dans et autour de la rivière Des Plaines. Tous les animaux seront relâchés dans la rivière. Habillez-vous avec des vêtements et des chaussures qui peuvent être mouillés et sales. Cet événement est gratuit pour tous les âges.

Apportez votre vin Bingo : 18 h à 20 h le mercredi 12 juillet à Prairie Bluff Preserve à Crest Hill. Socialisez et concourez pour des prix tout en jouant au bingo en plein air dans la réserve. Apportez de la bière ou du vin et un dîner ou des collations. Cet événement gratuit est réservé aux adultes de 21 ans et plus.

Observation des oiseaux migrateurs du lac Renwick : De 8 h à midi du samedi au 12 août à Lake Renwick Heron Rookery Nature Preserve à Plainfield. Observez des hérons, des aigrettes, des cormorans et des aigles lors de ces séances d’observation hebdomadaires, tandis que l’accès à la réserve est restreint pendant la saison de nidification. Des bénévoles et du personnel seront sur place pour répondre aux questions. Cet événement est gratuit et pour tous les âges.

Débranchez l’Illinois – Trouvez-le à la ferme : De 10 h à midi le samedi 15 juillet à Riverview Farmstead Preserve à Naperville. Plongez dans les détails et l’histoire de la maison de peuplement, de la maison en calcaire et de la grange avec un Find It! Défi de la chasse au trésor. Un naturaliste sera sur place pour répondre aux questions.

Pour voir la liste des programmes, visitez le Calendrier des événements sur le site Web du district, ReconnectWithNature.org.