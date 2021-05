Forest Grn 4-3 Newport

Newport a atteint la finale des barrages de la Sky Bet League Two après une victoire globale de 5-4 contre Forest Green dans une demi-finale retour palpitante et sens dessus dessous à The innocent New Lawn.

Deux buts en moins d’une minute d’Ebou Adams et d’Aaron Collins ont anéanti l’avance de Newport au match aller tôt, avant que le coup franc de Nicky Cadden ne donne aux hôtes la tête du match pour la première fois.

Un étourdissant de Kevin Ellison, 42 ans, a ensuite ramené le niveau du comté à nouveau et même s’il semblait que la grève de Joss Labadie enverrait les hommes de Michael Flynn à Wembley, l’ancien leader de Newport Jamille Matt est apparu à la 87e minute pour envoyer la cravate à extra- temps.

Image:

Newport affrontera Morecambe lors de la finale des barrages de la Ligue 2 le lundi 31 mai



Alors que les conditions pluvieuses commençaient à faire des ravages au cours de la période supplémentaire de 30 minutes, les pénalités semblaient imminentes, en particulier après que Nicky Maynard ait envoyé une tête libre large du poteau droit, mais l’attaquant vétéran avait le dernier mot à une minute. temps, quand il s’est accroché sur une longue balle et a glissé devant le gardien de but des Rovers Luke McGee.

En conséquence, Newport affrontera Morecambe lors de la finale des barrages de la Ligue 2 le lundi 31 mai, après que les hommes de Derek Adams aient vu Tranmere plus tôt dimanche après-midi.

Comment Newport a atteint la finale des barrages de la Ligue 2

Dans une interview avec Sky Sports avant le coup d’envoi, le président de Forest Green, Dale Vince, a minimisé les suggestions d’une bataille difficile, malgré une défaite 2-0 au match aller à Rodney Parade mardi soir – et à 10 minutes d’une nuit humide et venteuse dans les Cotswolds, il était s’est avéré juste.

Image:

Ebou Adams a donné l’avantage à Forest Green dans la nuit après sept minutes



Même si Newport s’est assis fermement pour protéger son avance globale dans les échanges d’ouverture, ils ont été rattrapés quand Adams a bien sauté pour rencontrer un coin et a jeté un coup d’œil dans une tête brillante.

Dans les 60 secondes, les visiteurs ont été choqués lorsque Collins – dont le frère Lewis a marqué pour Newport au match aller – s’est accroché sur un centre sensationnel de Bailey Cargill et a battu le gardien de but du comté Tom King avec une première volée pour match.

Newport s’est battu pour dominer la procédure et s’est rapproché lorsque Mickey Demetriou a fait un signe de tête large au deuxième poteau, bien qu’ils aient presque été pris à froid sur le coup de la mi-temps lorsque le tir de Collins a été dévié sur la barre transversale.

Image:

Kevin Ellison – le joueur le plus âgé à avoir jamais joué dans les barrages de l’EFL – a marqué pour garder Newport dans le match nul



Mais c’est exactement ce qui s’est passé avec 53 minutes au compteur, lorsque Cadden a levé un coup franc en l’air qui a contourné la foule de corps dans la zone, a zippé la surface à l’intérieur de la surface de réparation de six mètres et a ondulé le fond du filet. .

Le drame ne s’est pas calmé là-bas. Après avoir été sur le terrain depuis quelques minutes, Ellison – le joueur le plus âgé à avoir jamais participé aux play-offs de l’EFL – a fait taire le public lorsqu’il a rattrapé le renversement de Demetriou à 25 mètres du but, a tourné et a bouclé un effort incroyable dans le coin supérieur. pour niveler la cravate sur l’ensemble.

Quatre minutes plus tard, son collègue remplaçant Labadie a balayé un centre de Ryan Haynes, mais l’ancien attaquant de Newport Matt – qui a fait son premier départ depuis le 27 mars – a contraint le match à la prolongation lorsqu’il a frappé de près.

La défense douteuse de Forest Green a offert au Maynard anonyme une chance de sceller la victoire pour les visiteurs, bien qu’il ait planté sa tête loin de la marque, avant que Josh Davison ne puisse pas tout à fait appliquer l’arrivée lorsque Jayden Richardson a fracassé le ballon sur les six mètres. boîte.

Mais Maynard s’est racheté à la 119e minute quand il a accroché un long ballon en avant, a touché le ballon devant McGee, puis a glissé à la maison un gagnant qui a été accueilli par un silence assourdissant.

Ce que les gérants ont dit …

















3:42



Le manager par intérim de Forest Green, Jimmy Ball, déclare que le football est « cruel » après avoir échoué à atteindre la finale des barrages de la Ligue 2



Gestionnaire intérimaire de Forest Green Jimmy Ball: « Nous avons beaucoup d’hommes déçus qui ont littéralement donné tout ce qu’ils pouvaient. En tant que manager par intérim, c’est tout ce que je peux demander.

«J’ai demandé une réaction, nous en avons eu une; je leur ai demandé d’être courageux, ils l’ont été. Je leur ai demandé de prendre des risques et de s’assurer que lorsque nous avons quitté le terrain, nous n’avions aucun regret. Je ne pense pas qu’ils le fassent. Ils doivent avoir le cœur plein après cela.

« Le football est cruel. Peut-être que nous n’avions tout simplement pas assez de qualité. Il était un peu ouvert et j’aurais aimé pouvoir dominer un peu mieux le ballon une fois que nous sommes montés deux et même trois, mais nous ne l’avons jamais vraiment fait et, malheureusement, nous avons un peu manqué de jambes. Aucune excuse, j’espère que vous vous êtes bien amusés. «

















3:19



L’équipe de Michael Flynn a atteint la finale des barrages de la Sky Bet League Two après une victoire totale de 5-4 contre Forest Green à The innocent New Lawn



Newport Michael Flynn: « Ce fut des montagnes russes absolues. Tout d’abord, je tiens à féliciter Forest Green, Jimmy et leur équipe. La façon dont ils ont commencé le jeu était superbe et il faut leur attribuer beaucoup de crédit. En tant que publicité pour League Two, j’ai trouvé le jeu absolument exceptionnel. Je suis vraiment aux anges.

« Les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes. Le terrain est magnifique. Nous avons essayé de jouer et dès que le deuxième but est entré, nous nous sommes réveillés, ce qui était très différent de nous. Nous savions à quoi nous attendre et la manière du buts que nous avons concédés aujourd’hui, je ne suis pas satisfait et je viens de le leur dire.

«J’ai dit à mon assistant Wayne (Hatswell), ‘Allons faire monter Kev, je vous dis qu’il marquera.’ Il n’était pas tout à fait sûr, mais il m’a dit que Nicky Maynard allait marquer le vainqueur, donc fair-play! Les sous-marins devaient venir et je leur ai dit qu’ils faisaient tous partie de ce que nous essayons de réaliser, même le des garçons qui ne font pas partie de l’équipe, ils sont tous ensemble et je suis très, très fier d’eux.

« Il [the final] va être un match très, très difficile. J’ai dit que chaque match serait serré dans ces barrages parce qu’il n’y avait pas beaucoup de séparation entre les équipes. Derek Adams a fait un travail fantastique avec Morecambe et c’est un match que j’attends avec impatience. Que la meilleure équipe gagne et, espérons-le, c’est nous cette fois. «

Homme du match – Kevin Ellison

















2:35



Kevin Ellison de Newport dit que les remplaçants ont changé le jeu alors que Newport atteignait la finale des barrages de la Ligue 2



C’était écrit dans les étoiles. Le joueur le plus âgé à avoir jamais participé aux barrages de l’EFL a reculé au fil des ans et a marqué un but merveilleux pour garder Newport dans le match nul, sur lequel ils se sont appuyés pour, finalement, atteindre Wembley. Là-bas, Ellison se retrouvera face à face avec son ancien patron Derek Adams – avec qui il a une querelle bien connue – pour une place dans Sky Bet League One la saison prochaine.

Et après?

Newport progresse vers la finale des barrages de la Sky Bet League Two, qui aura lieu à Wembley le lundi 31 mai à 15 heures, tandis que Forest Green restera dans la division pour la saison 2021/22, qui débutera le samedi 7 août.