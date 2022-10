Forest Grn 1 – 0 Bolton

Le cinquième but de la saison de Connor Wickham a permis à Forest Green, en difficulté, de remporter sa deuxième victoire à domicile avec une victoire 1-0 contre Bolton.

L’ancien attaquant de Premier League a sauté sur 32 minutes pour remporter une victoire vitale pour l’équipe d’Ian Burchnall.

C’est Forest Green qui a créé la première occasion significative à la 12e minute. Reece Brown et Kyle McAllister ont ouvert les Trotters, mais Armani Little a gonflé ses lignes – tirant dans les pieds du gardien de Manchester City prêté James Trafford alors que le filet gonflait par anticipation.

Les chances étaient rares, mais les Rovers ont eu le nez devant avant la pause – la course et le centre de Corey O’Keeffe depuis la ligne de démarcation ont trouvé le prédateur Wickham caché à l’intérieur de la surface pour marquer son quatrième but en cinq matchs au-delà de l’impuissant Trafford.

Bolton a augmenté la chaleur après la pause et était à deux doigts d’égaliser à la 58e minute, mais les réflexes aiguisés de Luke McGee ont démenti Dion Charles.

C’est Charles qui aurait dû arracher un point aux Trotters à six minutes de la fin, mais il a envoyé le ballon à McGee.

À une minute du temps réglementaire, le remplaçant de Bolton, Kieran Sadlier, a volé large avec juste McGee à battre alors que les Rovers tenaient bon.