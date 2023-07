Forest Green Rovers embauche la première femme entraîneur-chef de l’histoire de l’EFL

Hannah Dingley a été nommée gérante par intérim de l’équipe de la Ligue 2, Forest Green Rovers. Bien que la saison officielle ne commence que début août, la position de Dingley avec Forest Green Rovers fait d’elle la première femme entraîneur-chef de l’histoire de la Ligue anglaise de football (EFL). L’entraîneur a pris la relève au club après le départ de Duncan Ferguson plus tôt dans la semaine.

« Je suis vraiment excitée pour cette prochaine étape de ma carrière », a proclamé Dingley lorsqu’elle a été présentée comme gérante par intérim. La pré-saison vient de commencer et la saison complète démarre très bientôt. C’est une période passionnante dans le football. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’intervenir et de diriger un club aussi progressiste et avant-gardiste.

Le premier match de Dingley aux commandes a eu lieu lors d’un match amical contre Melksham Town mercredi. Les Rovers ont fait match nul 1-1 lors du match de pré-saison grâce à un but tardif de Callum Jones.

L’entraîneure des Forest Green Rovers peut inspirer les jeunes filles

Après le match, de nombreux fans du club ont demandé au nouvel entraîneur des photos et des autographes. Dingley a reçu des questions sur l’attention. « Tu sais ce qui est bien là-dedans – les jeunes qui attendent que les choses soient signées etcetera – c’est le nombre de filles qu’il y a », a répondu l’entraîneur.

« Nous voulons diversifier la foule à Forest Green, encourager plus de femmes et de filles à venir voir l’équipe masculine et féminine, donc voir autant de jeunes filles là-bas – des fans de Melksham ou jouer pour Melksham dans leurs hauts de survêtement à première vue, fantastique. »

« Espérons alors que nous inspirons les jeunes filles, que ce soit dans le football ou dans n’importe quelle industrie, qu’il n’y ait pas ces plafonds de verre et, s’il y en a, vous n’avez qu’à les percer. »

L’entraîneur est avec le club depuis 2019. Auparavant, elle était en charge de l’équipe de l’académie. Dingley a été la première femme entraîneur à diriger une équipe masculine de l’académie de club EFL. Plus tôt cet été, l’équipe de Premier League Brentford a embauché l’ancienne manager féminine de Leicester City, Lydia Bedford, en tant qu’entraîneur-chef de leurs U18.

Propriétaire du club : « Hannah était l’entraîneure la plus qualifiée » pour le poste

Bien que certains aient suggéré que la décision de nommer Dingley était un gadget, le propriétaire des Rovers, Dale Vance, a versé de l’eau froide sur cette affirmation. « C’était une décision très simple », a déclaré Vance. « Hannah était la personne la plus qualifiée du club pour ce poste. Rien d’autre n’est entré dans le cadre.

Avant de rejoindre l’équipe il y a quatre ans, Dingley a également été entraîneur de l’actuel club de Ligue 1 Burton Albion. L’entraîneur détient également actuellement une licence professionnelle de l’UEFA et a aidé à entraîner le football masculin pendant plus de 20 ans. Rovers a actuellement quatre autres matches de pré-saison sur la liste des rencontres avant la campagne 2023/24. Le premier match de championnat officiel de Dingley aura lieu contre Salford City le samedi 5 août.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images