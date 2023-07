Forest Green embauche la toute première femme entraîneur EFL à Dingley

Forest Green Rovers est devenu la première équipe masculine professionnelle à embaucher une femme entraîneur après que l’équipe de l’EFL League 2 a nommé Hannah Dingley au poste de manager par intérim.

Forest Green, qui a été relégué de la Ligue 1 la saison dernière, a limogé le manager Duncan Ferguson après seulement six mois à la tête mardi.

Et le président Dale Vince, un écologiste qui a fait de Forest Green un club végétalien pendant qu’il était propriétaire, a maintenant pris la décision révolutionnaire de placer Dingley à la tête de l’équipe masculine avant la saison 2023-24.

« Hannah était le choix naturel pour nous d’être l’entraîneur-chef par intérim de la première équipe – elle a fait un travail fantastique à la tête de notre académie et est bien alignée sur les valeurs du club », a déclaré Vince. « C’est peut-être révélateur pour le football masculin qu’en faisant cette nomination au mérite, nous innoverons – et Hannah sera la première femme entraîneur-chef en anglais [men’s] football. »

Dingley a rejoint Forest Green il y a quatre ans et a été la seule femme patronne de l’Académie dans le jeu anglais.

Mais elle a maintenant la chance de prendre en charge l’équipe senior pendant que la recherche d’un poste permanent se poursuit – Dingley pourrait encore se voir confier le poste à temps plein.

« Je suis vraiment excité pour cette prochaine étape de ma carrière », a déclaré Dingley. « La pré-saison vient de commencer et la saison complète démarre très bientôt. C’est une période passionnante dans le football. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’intervenir et de diriger un club aussi progressiste et avant-gardiste. »