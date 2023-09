Burnley et Nottingham Forest ont fait match nul 1-1 lundi dans un match qui a eu des feux d’artifice tardifs. Burnley a battu Forest au City Ground au deuxième tour de la Coupe Carabao de cette saison. Cependant, lors de ses 17 derniers matchs à domicile en Premier League, Forest n’a perdu que deux fois. Malgré un déficit à la mi-temps, un but sensationnel du débutant a permis aux deux équipes de repartir avec un point.

Matt Turner a dû effectuer un arrêt en plongeon moins de cinq minutes après le début de la compétition sur un tir de Lyle Foster. Pourtant, la plupart des meilleures occasions de la première mi-temps sont revenues à Nottingham Forest. A gauche de Foster, Luca Koleosho, qui peut représenter les Etats-Unis, flamboyait à Nottingham Forest. Hudson-Odoi a rassemblé des occasions avec Taiwo Awoniyi. Le gardien de Burnley, James Trafford, a cependant été à la hauteur de tous les efforts.

Burnley a récompensé son gardien de but avec une avance peu de temps avant la mi-temps. Le meilleur joueur des Clarets en première mi-temps a été Luca Koleosho. L’ailier, qui peut représenter les États-Unis au niveau international, a causé des maux de tête à l’arrière droit de Forest, Gonzalo Montiel, tout au long du match. Pourtant, à la 41e minute, Koleosho a battu Montiel d’une course rapide sur le côté gauche avant de glisser un ballon. Après quelques déviations, le ballon s’est préparé pour une volée de Zeki Amdouni. Turner, cloué sur place, n’a vu le ballon que lorsqu’il était trop tard. Burnley avait une avance pour la deuxième fois cette saison.

Cependant, comme lors du match précédent contre les Spurs, Burnley n’a pas pu conserver son avantage.

Forest marque un superbe but pour obtenir un match nul contre Burnley

Au lieu de cela, c’était à Callum Hudson-Odoi de marquer l’un des premiers buts de la saison pour égaliser le match. Faisant ses débuts avec Nottingham Forest, Hudson-Odoi a reçu une passe d’Awoniyi, qui a brillamment repris un centre. L’Anglais de 22 ans a ouvert son corps et a tiré un tir à travers le but de Trafford. Le ballon a heurté l’intérieur du poteau et est entré.

Une fois la parité rétablie, le jeu était assez équilibré. C’était jusqu’à ce que Burnley pense avoir repris l’avance en seconde période. Un ballon par-dessus le remplaçant Sander Berge en seconde période a inscrit un but de Burnley de Lyle Foster. Cependant, VAR a estimé que Berge avait utilisé son bras pour faire avancer le ballon lors de la préparation. Le but n’a donc pas tenu.

VAR a continué à hanter Lyle pendant les arrêts de jeu. Par frustration, Lyle a donné un coup de coude à un défenseur de Forest dans sa section médiane, loin du jeu après un corner. Bien qu’initialement inaperçu de l’arbitre, VAR a arrêté le jeu afin que le jeu puisse faire l’objet d’un examen plus approfondi. Les rediffusions étaient claires et Lyle a écopé d’un carton rouge seulement 15 minutes après que VAR lui ait retiré son but.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une victoire, Burnley a son premier point lors de la saison 2023/24 de Premier League. Il reste en zone de relégation dans cette jeune campagne. Nottingham Forest compte désormais sept points en cinq matchs. C’est suffisant pour une place dans la moitié supérieure du tableau. Le prochain match de Forest sera un test beaucoup plus difficile sur la route alors que Steve Cooper et sa compagnie se rendront à Manchester City. Burnley est de retour à domicile le week-end prochain alors que Vincent Kompany accueille une équipe de Manchester United en difficulté.

PHOTO : IMAGO/PA Images