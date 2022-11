Foreigner annonce une tournée de concerts d’adieu à partir de juillet 2023

L’étranger est sur le point de prendre la route une dernière fois.

Lors d’une apparition sur “Fox & Friends” lundi, Kelly Hansen, chanteuse de Foreigner, a annoncé que le groupe prévoyait sa tournée d’adieu, qui devrait débuter en juillet 2023.

“Notre plan est de voyager dans tous les endroits où nous avons joué auparavant, avant que tout ne soit fini”, a expliqué Hansen. “Nous ne pouvons pas le faire en un an. Nous ne pouvons pas faire le monde entier en un an, donc nous allons faire les États-Unis l’année prochaine, puis le reste du monde en 2024.”

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ils ont choisi de se retirer de la tournée, Hansen citant la difficulté persistante de frapper des notes aiguës et le temps constant loin de chez eux.

“C’est mixte. Il est important pour moi personnellement que nous livrions ces chansons comme elles doivent l’être, et cela devient de plus en plus difficile pour moi chaque année de chanter des chansons de haut ténor. J’ai un niveau élevé, et c’est vraiment important. Je préfère arrêter alors que nous le faisions de notre mieux », a-t-il déclaré. “Depuis 17 ans, et cela vous pèse un peu. Lorsque COVID est arrivé, j’ai finalement vu quatre saisons chez moi pour la première fois. J’ai hâte de passer du temps avec ma nouvelle femme et ma famille, c’est ça va être génial. J’ai beaucoup d’autres choses qui me passionnent dans la vie.

Dans une déclaration publiée par le groupe, Hansen a exprimé à quel point il était reconnaissant envers les fans qui ont soutenu le groupe depuis le début. Il dit qu’il comprend que les fans seront contrariés par la nouvelle, mais il sait que le moment est venu pour lui et le reste du groupe de passer du temps à la maison.

Le groupe a été formé en 1976 et a sorti son plus grand succès en 1984 avec “I Want to Know What Love Is”. Leur chanson, “Waiting for a Girl Like You”, a atteint la deuxième place du classement Billboard Hot 100 et y est restée pendant 10 semaines, un record. Au total, 14 singles ont atteint le Top 20 des charts.

Foreigner est l’un des groupes de rock les plus vendus de tous les temps, sortant neuf albums studio, dont cinq multi-platine. L’album “Records”, une compilation des quatre premiers albums du groupe, s’est vendu à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde.

Rejoindre Hansen sur “Fox & Friends”, était la chorale OneVoice de la Briarcrest Christian School, qui a remporté un concours pour se produire avec Foreigner.

“Nous travaillons avec la Grammy Foundation depuis 10 ans pour faire chanter des chorales. Lors de la tournée d’adieu, nous allons faire une nouvelle chose où jusqu’à cinq chorales vont ouvrir pour nous à chaque spectacle”, a déclaré Hansen. “Nous voulons vraiment soutenir les arts dans les écoles. C’est la première chose qui s’arrête lorsque les budgets diminuent.”

Pendant “Fox & Friends”, Hansen a joué avec OneVoice et a chanté un mélange de certains des plus grands succès du groupe et des favoris des fans.

Les billets pour la tournée d’adieu de Foreigner seront mis en vente le 18 novembre.