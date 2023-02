Ford va supprimer 3 800 emplois en Europe pour passer à la production de véhicules électriques

Ford F-150 Lightning au Salon de l’auto de New York 2022.

Le constructeur automobile Ford a déclaré mardi qu’il avait l’intention de supprimer 3 800 emplois en Europe au cours des trois prochaines années pour adopter une structure “allégée” alors qu’il se concentre sur la production de véhicules électriques.

L’entreprise prévoit de supprimer 2 300 emplois dans le développement de la production et l’administration en Allemagne, 1 300 au Royaume-Uni et 200 postes ailleurs en Europe. Il a déclaré qu’il conserverait environ 3 400 postes d’ingénieurs en Europe, axés sur la conception et le développement de véhicules, parallèlement à la création de services liés.

La refonte n’affectera pas l’objectif de Ford d’offrir une flotte entièrement électrique d’ici 2035. La société s’attend à ce que la production de son premier véhicule de tourisme électrique construit en Europe démarre plus tard cette année.

“Ce sont des décisions difficiles, qui ne sont pas prises à la légère. Nous reconnaissons l’incertitude que cela crée pour notre équipe, et je leur assure que nous leur offrirons tout notre soutien dans les mois à venir”, a déclaré Martin Sander, directeur général de Ford Model e en Europe. .

« Ouvrir la voie à un avenir durablement rentable pour Ford en Europe nécessite des actions à grande échelle et des changements dans la façon dont nous développons, construisons et vendons les véhicules Ford. Cela aura un impact sur la structure organisationnelle, les talents et les compétences dont nous aurons besoin à l’avenir. .”