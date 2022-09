Ford va restructurer sa chaîne d’approvisionnement après 1 milliard de dollars de coûts inattendus

DETROIT – Ford Motor a annoncé jeudi son intention de restructurer sa chaîne d’approvisionnement mondiale, quelques jours après que la société a annoncé qu’elle prévoyait de comptabiliser 1 milliard de dollars supplémentaires en coûts de fournisseurs inattendus au cours du troisième trimestre.

La restructuration de la chaîne d’approvisionnement vise à “soutenir un approvisionnement efficace et fiable des composants, le développement interne de technologies et de capacités clés, et une exécution de qualité et de coût de classe mondiale”, a déclaré le constructeur automobile. dit dans un communiqué.

L’effort sera dirigé par intérim par le directeur financier de Ford, John Lawler, jusqu’à ce que l’entreprise choisisse quelqu’un pour occuper le poste de directeur de la chaîne d’approvisionnement nouvellement créé. position.

Lawler intervient à un moment où les coûts des pièces et des matières premières pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont grimpé en flèche pendant la pandémie de coronavirus. Les augmentations se sont produites au milieu de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement, y compris une pénurie mondiale continue de puces à semi-conducteurs cruciales.

Lundi, Ford a déclaré que les récentes négociations avaient entraîné une augmentation des coûts des fournisseurs liés à l’inflation de 1 milliard de dollars par rapport aux attentes au troisième trimestre. L’annonce, y compris une pré-publication de certaines prévisions de bénéfices, a fait que l’action Ford a connu sa pire journée en plus de 11 ans.

La restructuration n’est pas directement liée à l’annonce du constructeur automobile plus tôt cette semaine, selon le porte-parole de Ford, TR Reid. Il a déclaré que des changements dans la chaîne d’approvisionnement de Ford étaient en cours depuis un certain temps au milieu des problèmes de chaîne d’approvisionnement de l’industrie et de son passage aux véhicules électriques.

“Comme nous l’avons déjà reconnu, c’est un domaine dans lequel nous nous sommes améliorés, et il y a encore place à l’amélioration”, a-t-il déclaré.

Jonathan Jennings, vice-président de la chaîne d’approvisionnement de Ford, assumera également la responsabilité supplémentaire de l’assistance technique et de la qualité des fournisseurs, a indiqué la société. Il rendra compte à Lawler.

Les plans de la chaîne d’approvisionnement ont été annoncés en plus de nouveaux changements de direction et de nominations concernant les véhicules électriques, le développement de produits et d’autres domaines de l’entreprise.

Ford a déclaré que les changements sont une accélération du “plan Ford + pour la croissance et la création de valeur” du PDG Jim Farley.