Ford va doubler la production de pick-up hybrides F-150 alors que la croissance des ventes de véhicules électriques ralentit

Atteindre cet objectif de production pourrait être plus difficile que d’habitude, alors que Ford et ses rivaux de Crosstown sont confrontés à une grève potentielle des Travailleurs unis de l’automobile plus tard cette semaine, qui pourrait fermer tout ou partie de leurs usines américaines. Gué, Moteurs généraux et Stellantis doit conclure des accords séparés avec l’UAW pour 146 000 travailleurs de l’automobile d’ici jeudi à 23 h 59 pour éviter d’éventuels arrêts de travail.

« Nous équilibrons la croissance, la rentabilité et les rendements », a déclaré Farley lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. « Dans le même temps, nous pensons que la demande pour notre portefeuille à combustion interne et notre portefeuille hybride sera durable avec une fenêtre de croissance… potentiellement plus longue et plus riche que prévu. »

Kumar Galhotra, président de l’unité commerciale traditionnelle « Bleue » de Ford, a déclaré mardi qu’il pensait que le F-150 pourrait devenir l’hybride le plus vendu en Amérique du Nord, une couronne historiquement détenue par Ford. Moteur Toyota ‘s RAV4 ou Prius.

L’orientation renouvelée de Ford vers les véhicules hybrides, notamment en repoussant l’objectif d’atteindre 2 millions d’ici 2026, pourrait être bénéfique pour le syndicat, dans la mesure où il conserve de nombreux emplois dans la fabrication de moteurs dans un avenir prévisible.

Les véhicules hybrides comprennent généralement des moteurs à combustion interne dotés de petites batteries qui peuvent améliorer les performances et l’économie de carburant. Ils diffèrent des véhicules électriques hybrides rechargeables qui ont des batteries plus grosses et doivent être branchés comme les véhicules entièrement électriques pour profiter des avantages de l’électrification.