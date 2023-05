Ford utilisera la technologie de recharge Tesla EV en partenariat entre rivaux

DÉTROIT – Moteur Ford s’associera avec Tesla sur des initiatives de recharge pour ses véhicules électriques actuels et futurs dans un rapprochement inhabituel entre les deux rivaux, PDG des constructeurs automobiles annoncé jeudi.

En vertu de l’accord, les propriétaires actuels de Ford auront accès à plus de 12 000 superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada, à partir du début de l’année prochaine, via l’utilisation d’un adaptateur. De plus, la prochaine génération de véhicules électriques de Ford, attendue d’ici le milieu de la décennie, inclura la prise de charge de Tesla, permettant aux propriétaires de véhicules Ford de recharger sur les superchargeurs Tesla sans adaptateur, faisant de Ford l’un des premiers constructeurs automobiles à se connecter explicitement au réseau.

Les initiatives ont été annoncées par le PDG de Ford, Jim Farley, et le PDG de Tesla, Elon Musk, lors d’une discussion audio en direct sur Twitter Spaces. Ils surviennent alors que Ford tente d’augmenter la production de ses véhicules entièrement électriques dans le but de rattraper – ou un jour de dépasser – les ventes de Tesla dans ce segment.

Alors que Tesla domine toujours de loin le secteur des véhicules électriques, Ford est arrivé deuxième des ventes de véhicules entièrement électriques aux États-Unis l’année dernière, avec des ventes de 61 575 véhicules électriques.

Farley a déclaré que la société était « totalement engagée » dans un protocole de charge américain unique qui inclut le port de prise Tesla, connu sous le nom de NACS. Il n’est pas clair si les véhicules électriques de nouvelle génération de Ford conserveront les ports de charge présents sur les modèles actuels, connus sous le nom de CCS. Un porte-parole de Ford a déclaré que la société avait « cette option à notre disposition mais n’a aucune nouvelle à partager aujourd’hui ».

Un porte-parole distinct de Ford a déclaré à CNBC que les prix de la recharge « seront compétitifs sur le marché ». Les sociétés divulgueront plus de détails à l’approche d’une date de lancement prévue en 2024.

Tesla avait précédemment évoqué l’ouverture de son réseau privé à d’autres véhicules électriques. Les responsables de la Maison Blanche ont annoncé en février que Tesla s’était engagé à ouvrir 7 500 de ses bornes de recharge d’ici la fin de 2024 aux conducteurs de véhicules électriques non Tesla. Auparavant, les chargeurs de la société aux États-Unis étaient principalement utilisés et conçus pour être compatibles avec les véhicules électriques de Tesla.

Dans l’actionnaire de Tesla au premier trimestre pont, la société a révélé qu’elle disposait d’environ 45 000 connecteurs Supercharger dans le monde dans 4 947 stations Supercharger. La société ne divulgue pas les chargeurs par pays ni les revenus des appareils. Il inclut les revenus de ses stations de suralimentation dans un segment « services et autres ».

L’événement Twitter Spaces entre Farley et Musk jeudi marque la dernière interaction entre les deux dirigeants, qui ont une rivalité unique. Ils ont chacun exprimé leur admiration pour l’autre, malgré leurs entreprises en concurrence directe.

Ford a notamment battu Tesla dans le segment des camionnettes en commençant la production de son F-150 Lightning, la version électrique de ses camions toujours populaires, en avril 2022. Ford a également fortement comparé le Tesla Model Y pour son multisegment Mustang Mach-E et a suivi Tesla en termes de prix. coupures des croisements électriques.

Mais Musk, qui dirige Tesla, SpaceX et Twitter, a à plusieurs reprises fait l’éloge de Ford en tant qu’entreprise américaine historique, louant sa capacité à éviter la faillite, contrairement à ses rivaux de Crosstown. Moteurs généraux et Chrysler pendant la Grande Récession.

Une telle flatterie était répandue lors de l’appel de jeudi : « En travaillant avec Elon et son équipe, je suis vraiment excité pour notre industrie et pour les clients de Ford », a déclaré Farley. Musk a ensuite partagé ses sentiments : « C’est un honneur de travailler avec une grande entreprise comme Ford », a-t-il déclaré.

Farley a un peu poussé Musk, posant des questions sur la nouvelle version longtemps retardée du premier véhicule de la société, le Roadster. Musk a taquiné un rafraîchissement de Roadster à l’automne 2017. Il a promis qu’il aurait une autonomie de 620 milles par charge et trois moteurs, entre autres caractéristiques.

Aujourd’hui, a-t-il redit jeudi, la nouvelle version du Roadster n’est même pas encore complètement conçue.

Plus tôt jeudi, Farley a félicité Tesla pour son réseau de recharge lors d’une conférence de Morgan Stanley, affirmant que même si Ford a créé ses propres produits de recharge pour ses clients commerciaux, les constructeurs automobiles devraient envisager de collaborer sur l’infrastructure de recharge pour le grand public.

« Il semble totalement ridicule que nous ayons un problème d’infrastructure, et nous ne pouvons même pas nous mettre d’accord sur la prise à utiliser », a déclaré Farley, notant que la prise de charge de Tesla est différente de celle utilisée par d’autres constructeurs automobiles. « Je pense que la première étape consiste à travailler ensemble d’une manière que nous n’avons pas, probablement avec les nouvelles marques de véhicules électriques et les constructeurs automobiles traditionnels. »