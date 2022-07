Ford teste des chargeurs de robots électriques pour aider les conducteurs handicapés

Peut-être que la partie la plus ennuyeuse de la conduite d’une voiture électrique est de devoir la recharger. Les chargeurs publics sont régulièrement en panne ou fonctionnent mal, et beaucoup d’entre eux ont des places de stationnement de taille ou d’emplacement étranges. De plus, les câbles de charge eux-mêmes peuvent être lourds et ennuyeux à transporter et à manœuvrer. Tous ces inconvénients sont amplifiés pour les conducteurs handicapés ou âgés, dont beaucoup sont incapables de brancher un véhicule électrique. Pour aider à remédier à cela, Ford lance des essais sur une nouvelle station de charge robotisée qui peut être utilisée depuis l’intérieur de votre voiture.

Le conducteur s’arrête à la station spécialement désignée et lance le processus de charge à l’aide de l’application pour smartphone FordPass. La porte de charge de la voiture s’ouvre et un bras robotique émerge de la station et se branche précisément dans la voiture à l’aide d’une petite caméra pour se positionner. La vidéo de Ford montre également une autre version du robot qui descend du plafond d’un parking pour se brancher. Une fois terminé, le bras se rétracte dans la station de charge.

Ford affirme que le chargeur de robot a passé sa phase initiale de test en laboratoire et passe maintenant par des essais dans le monde réel, et la configuration pourrait être utilisée dans des places de stationnement pour handicapés, des maisons privées ou des parkings. En plus d’être une aide majeure pour les conducteurs handicapés, cette nouvelle technologie robotique pourrait faciliter la recharge des flottes de grandes entreprises, et elle pourrait également recharger les voitures plus puissamment et en moins de temps que les chargeurs traditionnels. À l’avenir, Ford envisage que le processus pourrait être entièrement automatisé, les conducteurs envoyant eux-mêmes la voiture à la station de charge.

Le robot a été développé en partenariat avec l’Université de Dortmund en Allemagne, et Ford a déclaré que le projet de recherche sera suivi en travaillant avec le réseau de charge Ionity pour améliorer encore le système. Cette technologie pourrait également être appliquée en combinaison avec voiturier automatiséque Ford a présenté pour la première fois au Salon de l’auto de Munich l’année dernière.