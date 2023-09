Ford suspend la construction d’une usine de batteries dans le Michigan au milieu de négociations contractuelles avec l’UAW : NPR

basculer la légende Carlos Osorio/AP

DETROIT — Ford Motor Co. a annoncé lundi qu’elle suspendait la construction d’une usine de batteries pour véhicules électriques de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan jusqu’à ce qu’elle soit sûre de pouvoir gérer l’usine de manière compétitive.

Cette décision intervient alors que l’entreprise est en pleine négociation d’un contrat national avec le syndicat United Auto Workers, qui veut représenter les travailleurs des usines de batteries et leur obtenir les meilleurs salaires.

L’UAW a déclenché une grève contre Ford et les deux autres constructeurs automobiles de Détroit, General Motors et Stellantis, le 15 septembre. Le syndicat a d’abord ciblé une usine d’assemblage de véhicules de chaque constructeur automobile, et la semaine dernière, il l’a étendu aux entrepôts de pièces détachées. Mais Ford a été épargné par cette expansion parce que le syndicat a déclaré que des progrès étaient en cours dans les négociations.

En février, Ford a annoncé son intention de construire une usine à Marshall, dans le Michigan, employant environ 2 500 personnes pour fabriquer des batteries à moindre coût pour une variété de véhicules nouveaux et existants. Marshall se trouve à environ 160 kilomètres à l’ouest de Détroit et à proximité de deux principales autoroutes interétatiques.

Mais le porte-parole de Ford, TR Reid, a confirmé lundi que la construction de l’usine avait été suspendue et que les dépenses y afférentes avaient été limitées.

« Il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte », a-t-il déclaré dans un courrier électronique. « Nous n’avons pris aucune décision définitive concernant les investissements prévus là-bas. »

Il y a également eu une opposition locale à l’emplacement de l’usine et des critiques à l’égard de l’implication d’une entreprise chinoise dans l’usine, qui serait gérée par une filiale en propriété exclusive de Ford.

Dans un communiqué, le président de l’UAW, Shawn Fain, a qualifié la décision de Ford de « menace honteuse et à peine voilée de la part de Ford de supprimer des emplois » dans une usine qui n’est pas encore ouverte.

« Nous demandons simplement une transition juste vers les véhicules électriques, et Ford redouble au contraire de son nivellement par le bas » en réduisant les salaires, a-t-il déclaré.

L’usine devait commencer à fabriquer des batteries en 2026, produisant suffisamment de cellules pour alimenter 400 000 véhicules par an, a indiqué Ford.

Il produirait des batteries utilisant une chimie lithium-fer-phosphate (LFP), moins chère que la chimie actuelle nickel-cobalt-manganèse actuellement utilisée dans de nombreuses batteries de véhicules électriques. Les consommateurs pourraient alors choisir entre une batterie avec une autonomie et un coût inférieurs, ou payer plus pour une autonomie et une puissance plus élevées.

Ford a déclaré que la filiale serait propriétaire de l’usine et emploierait les travailleurs. Mais la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., ou CATL, connue pour son expertise dans le lithium-fer-phosphate, fournirait la technologie, certains équipements et les travailleurs.

La représentante républicaine de l’État, Sarah Lightner, dont le district comprend Marshall, a déclaré lundi que la nouvelle de Ford « est sortie de nulle part ».

« Nous continuons à collecter des informations car il y a beaucoup de pièces mobiles », a déclaré Lightner.

Bien que l’État ait alloué près de 1,7 milliard de dollars d’incitations au projet, tout l’argent n’a pas été envoyé et des récupérations ont été mises en place, a ajouté Lightner, vice-président minoritaire du comité des crédits de la Chambre.

« De toute évidence, les frappes pourraient probablement avoir quelque chose à voir avec cela », a déclaré Lightner.

Sam Abuelsamid, analyste chez Guidehouse Insights, a déclaré que la décision de Ford pourrait être liée à la grève, mais reflète plus probablement l’opposition à l’usine parmi les habitants d’une zone rurale conservatrice du sud du Michigan.

« Ils ne veulent pas de l’usine, ils ne veulent pas du trafic et ils ne veulent rien d’associé à une entreprise chinoise », a-t-il déclaré.

Abuelsamid s’est dit surpris que Ford n’ait pas choisi un site plus proche de Détroit, qui, selon lui, serait moins hostile à l’idée d’une usine de batteries utilisant la propriété intellectuelle d’une entreprise chinoise.

L’usine a été annoncée à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine sont tendues et où l’administration Biden offre des crédits d’impôt aux entreprises afin de créer une chaîne d’approvisionnement américaine pour les batteries de véhicules électriques. Pour obtenir un crédit d’impôt américain de 7 500 $ par véhicule pour les clients, les batteries de véhicules électriques ne pourront pas contenir de métaux ou de composants en provenance de Chine.

La structure de l’accord permet à Ford de profiter des crédits d’impôt aux usines américains prévus dans la loi sur la réduction de l’inflation.

Plus tôt cette année, la Virginie a abandonné la course pour la même usine Ford après que le gouverneur républicain Glenn Youngkin a qualifié le projet de « façade » pour le Parti communiste chinois qui soulèverait des problèmes de sécurité nationale. À l’époque, Virginia n’avait pas proposé de programme d’incitation à Ford.