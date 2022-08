Ford supprime 3 000 emplois, principalement en Amérique du Nord

DETROIT – Ford Motor supprime environ 3 000 emplois de sa main-d’œuvre mondiale, dont la majorité se trouve en Amérique du Nord.

Le constructeur automobile de Detroit a commencé à informer les travailleurs des réductions lundi, a confirmé un porte-parole de l’entreprise.

Les suppressions comprendront 2 000 postes salariés et 1 000 emplois d’agence aux États-Unis, au Canada et en Inde, ont déclaré le président de Ford, Bill Ford, et le PDG, Jim Farley, dans un message aux employés obtenu par CNBC.

“Construire cet avenir nécessite de changer et de remodeler pratiquement tous les aspects de la façon dont nous fonctionnons depuis plus d’un siècle. Cela nécessite de la concentration, de la clarté et de la rapidité. Et, comme nous l’avons discuté ces derniers mois, cela signifie redéployer les ressources et adapter notre structure de coûts. , qui n’est pas compétitif par rapport aux concurrents traditionnels et nouveaux », lit-on dans le message.

Les coupes surviennent moins d’un mois après que Farley a déclaré aux analystes que “nous avons absolument trop de monde à certains endroits, cela ne fait aucun doute”.

Les coupes se produisent dans les activités de Ford, qu’il a divisées en deux unités plus tôt cette année pour séparer ses activités de moteurs électriques et à combustion interne.

“Il existe des opportunités d’être plus efficients et plus efficaces dans toutes les unités commerciales et toutes les fonctions qui les soutiennent”, a déclaré à CNBC le porte-parole de Ford, TR Reid.

Ford emploie environ 31 000 salariés en Amérique du Nord. À la fin de l’année dernière, Ford comptait 186 769 employés dans le monde, dont 90 873, soit 48,7 %, de ces travailleurs situés aux États-Unis.

Ford est au milieu d’une transformation massive de l’entreprise qui prévoit de réduire de 3 milliards de dollars ses coûts structurels d’ici 2026, tout en investissant des milliards pour développer ses activités de véhicules électriques et utilitaires.

L’action Ford a baissé d’environ 5 % en fin de matinée lundi à 15,10 $ par action. Le titre est en baisse d’environ 27% en 2022.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.