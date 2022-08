Ford supprime 3 000 emplois alors qu’il se restructure et réduit ses coûts

Des rapports du début de l’été ont suggéré que Ford pourrait supprimer un certain nombre d’emplois de ses rangs alors que l’entreprise cherche à se restructurer pour l’avenir. Désormais, une note envoyée aux salariés confirme que les licenciements ont bel et bien commencé.

Ford va licencier environ 3 000 personnes, Les rapports du Wall Street Journal. Ces licenciements entraîneront une suppression d’environ 2 000 postes salariés internes, en plus d’environ 1 000 postes en agence. Les représentants de Ford n’ont pas immédiatement renvoyé de demande de commentaires, mais un porte-parole a déclaré à The Verge que les licenciements se concentreront davantage sur la division Ford Blue de l’entreprise, qui couvre les projets de combustion interne du constructeur automobile, car elle reste le côté le plus important de l’activité de Ford.

“Nous éliminons le travail, ainsi que réorganisons et simplifions les fonctions dans toute l’entreprise”, ont écrit le président Bill Ford et le PDG Jim Farley dans une note écrite conjointement aux employés, que The Verge publié en entier dans son rapport. Le mémo indique que Ford fournira “une aide significative pour trouver de nouvelles opportunités de carrière”.

Selon le Wall Street Journal, Ford cherche à réduire d’environ 3 milliards de dollars ses coûts annuels d’ici 2026 dans le but d’atteindre une marge bénéficiaire avant impôts de 10 %. L’année dernière, les marges bénéficiaires avant impôts de Ford oscillaient autour de 7,3 %.

En mars, Ford a réorganisé son activité en deux moitiés, que le constructeur automobile a appelé son plan Ford Plus. Ford Blue continuera de se concentrer sur les véhicules à combustion interne et de réduire leurs coûts de développement, tandis que Ford Model E se tourne vers l’avenir en se concentrant sur les véhicules électriques, les logiciels et la technologie des voitures connectées. Cela s’ajoute à la division Ford Pro, qui couvre les efforts commerciaux du constructeur automobile.