Ford suit Tesla dans la réduction des prix des véhicules électriques

La Mustang Mach-E la moins chère – un modèle à propulsion arrière avec une batterie standard – a maintenant un prix catalogue de 45 995 $, soit une réduction de 900 $. Le Mach-E GT hautes performances avec une batterie à autonomie étendue se vend désormais 63 995 $, une réduction de 5 900 $.

La voiture la moins chère de Tesla est la Model 3, qui est plus petite que la Mustang Mach-E, et commence à 43 990 $. Le modèle Y à traction intégrale, un concurrent plus direct de la Mustang électrique, commence à 53 490 $. Une Mustang Mach-E à traction intégrale avec une autonomie de batterie comparable coûte désormais 53 995 $.

Les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 55 000 $ peuvent être admissibles à des crédits d’impôt fédéraux de 7 500 $ qui ont été mis à disposition à partir du 1er janvier en vertu de la Loi sur la réduction de l’inflation. Les baisses de prix de Ford rendront plus de versions du Mach-E éligibles au crédit.

Ford a déclaré que les nouveaux prix s’appliqueraient automatiquement aux clients qui avaient passé des commandes et attendaient leur voiture. La division crédit de Ford offre également des taux d’intérêt subventionnés aussi bas que 5,34 % sur les commandes Mach E passées entre le 30 janvier et le 3 avril.

Tesla a longtemps dominé le marché de la voiture électrique, qu’elle avait en grande partie pour elle-même jusqu’à ces deux dernières années, mais se heurte de plus en plus à une concurrence féroce. Son taux de croissance a ralenti en Chine, où il est désormais dépassé par un fabricant local, BYD. En plus de Ford, Volkswagen, Hyundai, Kia et d’autres constructeurs automobiles ont introduit aux États-Unis des modèles électriques qui se vendent bien et sont généralement moins chers que les modèles de luxe de Tesla.