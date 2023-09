Ford soutient le ministre du Logement de l’Ontario alors que ses opposants appellent au licenciement suite à l’échange de terres dans la Ceinture de verdure

Le premier ministre Doug Ford a réitéré son engagement à construire davantage de logements en Ontario et a insisté jeudi sur le rôle continu du ministre du Logement, Steve Clark, au sein de son gouvernement, un jour après que le commissaire à l’intégrité de la province a recommandé que Clark soit réprimandé pour son rôle dans l’échange controversé de terres de la Ceinture de verdure.

Lors d’une conférence de presse indépendante, on a demandé à plusieurs reprises à Ford pourquoi Clark conserverait son poste malgré un long rapport de J. David Wake qui disait que le ministre du Logement n’avait pas exercé une surveillance appropriée sur le processus qui a conduit à la sélection des terres protégées de la Ceinture de verdure pour le développement de logements. permettant finalement aux intérêts de certains promoteurs privés d’influencer le projet. Vous pouvez en savoir plus sur cette histoire et trouver le rapport complet du commissaire à l’intégrité ici.

« Le ministre Clark fait partie de notre équipe et continuera de faire partie de notre équipe », a déclaré Ford. « En fin de compte, je ne suis pas satisfait du processus, nous modifions le processus, mais je dois construire ces maisons, et nous allons continuer à construire 1,5 million de maisons dans tous les coins de cette région. province.

« Je suis responsable de tout ce qui se passe dans la province. Et je m’assure toujours que nous tenons notre caucus et nos ministres responsables, afin de respecter le mandat que nous leur avons confié », a-t-il déclaré.

Lors de sa propre conférence de presse jeudi après-midi, Clark a déclaré que le rapport du commissaire à l’intégrité faisait état de « défauts très évidents » dans le processus et a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir fourni « une surveillance suffisante » de son ancien chef de cabinet et du processus d’échange de terres. .

« Aux Ontariens, je tiens à m’excuser très sincèrement de ne pas l’avoir fait », a déclaré Clark.

Les partis d’opposition continuent de réclamer le limogeage de Clark

Lorsqu’on lui a demandé à quelles conséquences il devrait faire face, Clark n’a pas répondu directement à la question.

« Nous allons mettre en œuvre un meilleur processus à l’avenir… Je suis ici pour accepter la responsabilité », a-t-il déclaré.

Le chef du Parti libéral de l’Ontario, John Fraser, s’est entretenu avec les journalistes juste après Clark et l’a fustigé pour ne pas avoir démissionné.

« Ce qu’il a fait était mal », a déclaré Fraser. « Ce qu’il a fait, c’est trahir la population de l’Ontario… et il aurait dû démissionner aujourd’hui.

« C’est indéfendable. »

Le chef libéral par intérim de l’Ontario, John Fraser, prend la parole lors d’une conférence de presse à Queen’s Park jeudi. (Alex Lupul/CBC)

La chef de l’opposition du NPD, Marit Stiles, a de nouveau appelé Clark à démissionner dans une déclaration jeudi après-midi.

« Les Ontariens méritent bien mieux que de fausses excuses. Ses paroles n’ont aucun sens sans aucune action pour les étayer », a-t-elle déclaré. « Les Ontariens ont perdu toute confiance en ce ministre et il doit partir. »

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a fait écho à ces sentiments dans une déclaration.

« Nous ne pouvons pas faire confiance à ce gouvernement pour rendre des comptes à la population de l’Ontario », a-t-il déclaré.

Le premier ministre affirme que la crise du logement est une préoccupation majeure

Ford a déclaré qu’il en avait fini avec le retrait des terres de la Ceinture de verdure, mais a également déclaré qu’il « n’hésiterait pas » à remettre les terres appartenant aux promoteurs dans le cadre de ces anciennes protections environnementales si des logements ne sont pas construits. Il a déclaré que les problèmes qui sont apparus autour de la Ceinture de verdure et dont « tout le monde fait tant de bruit » ne sont qu’un « éclat » par rapport aux problèmes que rencontrent d’autres personnes.

« Il y a des centaines de milliers de personnes qui n’ont pas de logement », a-t-il déclaré. « Lorsque nous sommes confrontés à une crise du logement, nous avons deux options : nous nous asseyons comme l’autre gouvernement et laissons la province s’effondrer, ou nous allons de l’avant et construisons des maisons. »

Ford n’a pas non plus précisé s’il soutiendrait la recommandation de Wake de réprimander Clark. « Cela va être soumis au Parlement, nous verrons à notre retour en septembre », a-t-il déclaré.

Le ministre accepte les conclusions du rapport

Répondant à des questions sur la confiance du public et la responsabilité envers les contribuables, Ford a répondu en disant que le gouvernement créait davantage de logements et de locations spécifiquement pour un afflux d’immigrants et de demandeurs d’asile.

Le rapport de Wake est arrivé quelques semaines après que le vérificateur général de la province a publié un rapport détaillé montrant que des promoteurs immobiliers liés au gouvernement ont influencé la décision d’ouvrir la Ceinture de verdure à leur avantage financier. Le chef de cabinet de Clark, Ryan Amato, a démissionné après la publication de l’information, et la GRC envisage maintenant de lancer une enquête sur cette affaire.

Le ministre du Logement, Steve Clark, fait face à des appels à la démission en raison de sa gestion du processus qui a conduit à la sélection des terres protégées de la Ceinture de verdure pour le développement de logements. (Alex Lupul/CBC)

Clark a déclaré dans un communiqué suite à la publication du rapport qu’il acceptait ses conclusions, affirmant qu’il y avait « des défauts évidents dans le processus ». Mais il a fait écho aux commentaires du bureau du premier ministre, s’engageant à s’engager à construire des logements.

Mardi, le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il « explorait » le rétablissement des protections environnementales sur deux propriétés à Ajax, en Ontario, qui ont été retirées de la Ceinture de verdure l’année dernière et dont le développement est prévu.