Ford s’est engagé à restituer les terres de la Ceinture de verdure. Que se passe-t-il maintenant ?

Le gouvernement de l’Ontario fait marche arrière sur sa décision controversée d’ouvrir les terres de la Ceinture de verdure au développement – ​​une décision applaudie tant par les défenseurs, les opposants politiques que par les résidents.

Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur la suite des événements. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le déménagement est-il gravé dans le marbre ?

Ford a peut-être promis de restituer les 2 995 hectares de terres dans la Ceinture de verdure protégée, mais cela ne devient officiel qu’avec une législation. L’Assemblée législative de l’Ontario revient à Queen’s Park lundi.

Qu’arrive-t-il aux terres ajoutées à la Ceinture de verdure ?

Lorsque la province a retiré des terres de la Ceinture de verdure, elle a également ajouté environ 3 804 hectares ailleurs. Le vérificateur général a constaté qu’environ 971 hectares étaient déjà protégés par les politiques existantes.

Ford a confirmé jeudi que les terres ajoutées à la ceinture de verdure resteraient.

Des travaux d’aménagement ont-ils commencé sur un terrain ?

Tim Gray, directeur exécutif d’Environmental Defence, une organisation de défense qui a été l’un des principaux opposants à l’échange de terres dans la ceinture de verdure de la province, a déclaré qu’aucun développement n’avait eu lieu sur les terres qui ont été supprimées.

« Nous sommes très chanceux que le niveau de résistance des municipalités et du public ait fait qu’aucune des terres qui ont été retirées de la Ceinture de verdure n’a fait l’objet d’un quelconque développement », a déclaré Gray.

« C’est une très bonne nouvelle. Cela les place dans une très bonne position pour être remis sous protection. »

Les promoteurs concernés poursuivront-ils la province en justice ?

Ford a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire comment les promoteurs touchés par le renversement allaient réagir, mais il espérait travailler avec eux dans le cadre d’une « partie de la solution » pour construire davantage de logements.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement devait de l’argent à ces promoteurs, Ford a déclaré que le nouveau ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, « travaillait sur ces détails » et qu’ils seraient rendus publics une fois confirmés.

Entre-temps, CBC News a contacté les développeurs concernés pour obtenir leurs commentaires.

Seul Flato Developments – qui possède des terrains à Markham et Whitchurch-Stouffville et appartient à Shakir Rehmatullah, un ami autoproclamé de Ford – a commenté, affirmant qu’il « respecte et est d’accord » avec la décision.

« Nous poursuivrons notre travail pour construire des maisons conformément à toutes les exigences municipales et provinciales et nous sommes impatients de continuer à répondre au besoin de logements plus nombreux et diversifiés en Ontario », a déclaré Rehmatullah dans un communiqué de l’entreprise.

Y a-t-il des enquêtes en cours sur la manière dont cela s’est produit ?

La chef de l’opposition officielle du NPD, Marit Stiles, a déclaré que son parti envisageait de déposer une autre demande auprès du commissaire à l’intégrité de la province pour enquêter sur l’ancien ministre et député PCP Kaleed Rasheed, qui a démissionné après que des informations ont soulevé des questions sur ses liens avec Rehmatullah et un voyage à Las Vegas.

Pendant ce temps, la GRC est restée discrète sur l’état d’avancement de son éventuelle enquête sur l’échange de terres. Depuis fin août, elle décide d’examiner ou non le dossier.

Jeudi, la force a déclaré qu’elle ne fournirait aucun autre commentaire ni mise à jour afin de « préserver l’intégrité de toute enquête en cours ».

Ford a déclaré qu’il était convaincu qu’il n’y avait rien de criminel.