Ford revient en DTM pour la première fois depuis 1994

Ford sera représenté en DTM pour la première fois depuis plus de trois décennies, la marque américaine signant un nouveau partenariat avec HRT, client de longue date de Mercedes, pour 2025.

L’équipe dirigée par l’homme d’affaires et gentleman driver Hubert Haupt alignera deux Ford Mustang GT3 en DTM l’année prochaine, sous la bannière Ford Performance HRT.

Cela fera partie d’une collaboration plus large entre Ford et HRT qui verra l’équipe allemande engager la version GT3 de la populaire muscle car dans d’autres championnats européens, notamment le NLS, le GT Masters et le GT World Challenge Europe.

Le rapprochement avec HRT marque la prochaine étape dans l’expansion du programme Mustang GT3 après que Ford a introduit la voiture en capacité limitée début 2024.

En collaboration avec Multimatic, qui a co-développé la Mustang GT3, Ford a inscrit la voiture en usine dans la classe GTD Pro du championnat IMSA SportsCar cette année, tandis que Proton a obtenu des inscriptions de clients supplémentaires dans la classe pro-am GTD et son équivalent LMGT3. au Championnat du Monde d’Endurance.

Proton a également participé à la GTWCE Endurance Cup avec une participation entièrement professionnelle après l’échec des projets de Dinamic Motorsport de quitter Porsche.

« Avoir une équipe comme HRT rejoindre la famille mondiale Ford Performance est un moment important pour nous », a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports.

« Le succès avéré de Haupt Racing Team en DTM et dans d’autres séries de courses constitue un solide soutien à la Mustang GT3, et nous sommes ravis de les voir affronter les légendaires ADAC RAVENOL Nürburgring 24 Hours ainsi que de nombreux autres circuits emblématiques d’Europe.

Ford Mustang GT3 de l’équipe Haupt Racing Photo par : Ford Performance

« Cela signifie également qu’avec nos partenaires Multimatic et Proton Competition, la Ford Mustang GT3 participera désormais à la plupart des courses emblématiques de 24 heures sur des circuits tels que Le Mans, Daytona et Spa.

« Cette collaboration renforce notre position mondiale dans les courses GT3 et nous ouvre de nouvelles séries et de nouveaux publics dans le monde entier alors que nous continuons à développer le programme de courses Mustang en 2025. »

HRT était un client majeur de Mercedes depuis sa création en 2020, mais son contrat avec le constructeur allemand devait expirer à la fin de l’année.

Au cours des cinq années passées à piloter la Mercedes-AMG GT3, HRT a remporté le titre DTM dès sa première tentative avec Maximilian Gotz lorsque le championnat est passé aux règles GT3 pour 2021, ainsi que le titre de la Silver Cup dans l’étape Sprint du GTWCE avec Jordan Love. en 2023.

Ulrich Fritz, directeur général de HRT, a déclaré : « HRT s’est développé et amélioré en permanence au cours des dernières années.

« Nous avons acquis un haut niveau d’expertise dans l’utilisation et le développement de voitures de course. Nous sommes donc très enthousiasmés par ce nouveau projet.

« Le fait que Ford ait choisi HRT comme fer de lance en Europe est un grand honneur. Ford est une véritable marque puissante avec une grande tradition de sport automobile et une grande motivation.

« La Ford Mustang GT3 est une voiture de course de dernière génération que nous pourrons certainement faire passer ensemble au niveau supérieur.

« Nous serons bien préparés pour la saison à venir et nous sommes très impatients de travailler avec Ford. »

Ludwig, photographié lors du Tourist Trophy en 1988, a remporté le titre DTM cette année-là au volant d’une Sierra RS 500. Photo par : LAT Photographique

Ford a l’habitude de participer à l’itération originale du DTM. Une version précédente de la Mustang GT était culte dans la série, Gerd Ruch pilotant la voiture pour la dernière fois en 1994.

De plus, la légende des 24 Heures du Mans, Klaus Ludwig, a décroché son premier titre DTM au volant d’une Ford Sierra RS500 Cosworth en 1988, le seul succès de Ford dans la série à ce jour.

Ludwig a ensuite remporté deux autres titres avec Mercedes en 1992 et 1994.