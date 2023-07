Ford réduit le prix de départ du F-150 Lightning EV à 51 990 $

Ford a annoncé lundi des réductions de prix pour sa camionnette électrique Ford F-150 Lightning, grâce à des améliorations de l’efficacité de fabrication et à une capacité de production accrue.

Après avoir temporairement fermé son Rouge Electric Vehicle Center dans le Michigan plus tôt cette année pour des mises à niveau, Ford remet l’usine en ligne. L’augmentation de la capacité de production de l’installation, les améliorations de l’efficacité et la baisse du coût des matériaux de batterie bruts ont permis au constructeur automobile d’augmenter la production de son pick-up électrique F-150 Lighting à environ 150 000 camions par an, soit près du triple du taux précédent, et de réduire les prix de toutes les versions à un niveau plus proche (mais toujours supérieur) du PDSF de lancement initial.

Le camion de travail Ford F-150 Lightning Pro 2023 d’entrée de gamme commence maintenant à 51 990 $, y compris les frais de destination et de livraison de 1 995 $ requis. C’est une réduction de 9 979 $ par rapport au résultat net avant de prendre en compte les incitations ou les rabais fédéraux ou étatiques pour les véhicules électriques. Le F-150 est l’un des rares véhicules électriques éligibles au crédit d’impôt de 7 500 $ de la loi sur la réduction de l’inflation, ce qui porte le prix de départ ajusté à environ 44 490 $, tout compte fait.

Ford estime qu’il sera en mesure de livrer jusqu’à 150 000 Lightning par an une fois la production accélérée. Gué

En remontant la hiérarchie des niveaux de finition, les forfaits F-150 Lightning XLT et XLT Extended Range sont réduits de 8 479 $ à 9 479 $. Les prix Lariat et Lariat Extended Range sont réduits de 6 979 $ et 8 479 $, respectivement. Et au sommet de la gamme, la gamme Platinum Extended commence désormais à 93 990 $, soit 6 079 $ de moins qu’auparavant. Ford offre également temporairement une remise supplémentaire de 1 000 $ en prime aux clients qui passent une commande pour un pick-up XLT, Lariat ou Platinum jusqu’à la fin juillet sur Ford.com.

Mise à jour des prix du F-150 Lightning Niveau de finition Prix ​​précédent avec destination Prix ​​mis à jour avec destination Réduction F-150 Foudre Pro 61 969 $ 51 990 $ 9 979 $ F-150 Foudre XLT 311A 66 469 $ 56 990 $ 9 479 $ F-150 Foudre XLT 312A 70 469 $ 61 990 $ 8 479 $ F-150 Lightning XLT 312A Gamme étendue 80 869 $ 71 990 $ 8 879 $ F-150 Foudre Lariat 510A 78 969 $ 71 990 $ 6 979 $ F-150 Lightning Lariat à portée étendue 87 969 $ 79 490 $ 8 479 $ Gamme étendue F-150 Lightning Platinum 100 069 $ 93 990 $ 6 079 $

Le prix inférieur, la disponibilité accrue et le partenariat récemment annoncé par Ford avec Tesla pour accorder l’accès à partir du début de l’année prochaine à plus de 12 000 stations de recharge rapide Supercharger via un adaptateur, placent le F-150 Lightning – notre premier choix pour le meilleur camion électrique – dans une position plus forte et aide à fermer les écoutilles en vue d’une vague de nouveaux concurrents, dont le Chevrolet Silverado EV, le GMC Sierra EV, le Ram 1500 REV et le Cybertruck de Tesla dans les mois à venir.