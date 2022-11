Ford rappelle plus de 634 000 VUS en raison de fuites de carburant et de risques d’incendie

DEARBORN, Michigan –

Ford Motor Co. rappelle plus de 634 000 SUV dans le monde car un injecteur de carburant fissuré peut renverser du carburant ou laisser échapper des vapeurs sur un moteur chaud et provoquer des incendies.

Le rappel concerne les SUV Bronco Sport et Escape des années modèles 2020 à 2023. Tous sont équipés de moteurs trois cylindres de 1,5 litre.

Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, a déclaré jeudi qu’il ne recommandait pas aux propriétaires d’arrêter de conduire les véhicules ou de les garer à l’extérieur, car les incendies sont rares et ne se produisent généralement pas lorsque les moteurs sont éteints.

Mais Ford a déclaré avoir reçu 20 rapports d’incendies, dont trois qui ont enflammé des structures voisines. La société a également déclaré qu’elle avait quatre réclamations d’incendies qui ont été remarqués moins de cinq minutes après l’arrêt des moteurs. Ford a également quatre réclamations pour blessures n’impliquant pas de brûlures et 43 réclamations légales attribuées au problème.

Les réparations ne sont pas encore disponibles, mais une fois qu’elles le sont, les propriétaires doivent planifier le service avec un concessionnaire préféré, a déclaré Jim Azzouz, directeur exécutif de l’expérience client, dans un communiqué. Les propriétaires seront avisés par lettre à partir du 19 décembre.

Les propriétaires peuvent apporter leur VUS chez le concessionnaire et obtenir un prêt gratuit, ou ils peuvent obtenir un ramassage et une livraison gratuits.

Les concessionnaires inspecteront les injecteurs et les remplaceront si nécessaire. Ford dit également qu’il prolonge les garanties pour couvrir les injecteurs de carburant fissurés jusqu’à 15 ans.

Les concessionnaires mettront à jour le logiciel de contrôle du moteur des véhicules afin qu’il détecte un injecteur fissuré. Les conducteurs recevront un message sur le tableau de bord pour obtenir un service. De plus, s’il y a une chute de pression dans les injecteurs, la puissance du moteur sera coupée pour minimiser les risques et permettre aux conducteurs de se rendre dans un endroit sûr pour s’arrêter et appeler le service, a déclaré Ford.

Ils installeront également un tube pour vidanger le carburant de la culasse et l’éloigner des surfaces chaudes.

Ford a déclaré qu’il ne remplaçait pas les injecteurs car le taux de défaillance à l’origine des fuites est faible, estimé à 0,38 % pour les modèles 2020 et à 0,22 % pour les modèles 2021 à 2022. Le taux est pour 15 ans ou 150 000 milles (240 000 kilomètres).