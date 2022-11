Ford rappelle plus de 500 000 voitures en raison d’un risque d’incendie

Ford a émis un rappel de 518 993 véhicules Bronco Sport et Escape des années modèles 2020-2023 avec des moteurs trois cylindres de 1,5 litre sur un injecteur de carburant potentiellement fissuré qui pourrait provoquer un incendie, a annoncé jeudi le constructeur automobile.

Le rappel concerne 0,38 % des véhicules de l’année modèle 2020 et 0,22 % des véhicules de l’année modèle 2021-2022. Ford s’attend à ce que les injecteurs de carburant commencent à avoir des fuites à 15 ans ou 150 000 milles.

« Prendre soin de nos clients qui sont touchés par ce problème potentiel est notre priorité absolue », a déclaré Jim Azzouz, directeur exécutif des produits CX mondiaux et des relations avec la clientèle dans un communiqué de presse. “Une fois la réparation disponible, nous demanderons aux clients de planifier le service avec leur concessionnaire préféré. Ils pourront alors profiter de notre ramassage et livraison gratuits ou d’un prêteur pour s’assurer que la réparation est terminée dans les meilleurs délais.”

Les rappels ne sont pas rares dans l’industrie automobile. Bien que certains rappels soient sérieux, présentant des risques potentiels d’incendie ou d’autres dangers, d’autres sont plus apprivoisés et peuvent être résolus avec des réparations mineures ou des mises à jour logicielles. Tesla a émis un rappel plus tôt cette semaine sur des problèmes de feux arrière et fait un grand rappel en Chine pour des problèmes de logiciel et de ceinture de sécurité. Stellantis, société mère de Chrysler, Dodge et Alfa Romeo, a informé les propriétaires plus tôt ce mois-ci de airbags Takata défectueux affectant 276 000 véhicules. GMC a rappelé 735 véhicules électriques Hummer et 86 camionnettes électriques BrightDrop EV600 pour les batteries mal scellées. En raison de la réglementation et des poursuites potentielles, les entreprises sont généralement promptes à informer les clients des rappels et à remédier rapidement aux problèmes.

Ford dit que ce rappel nécessitera une mise à jour du logiciel du moteur et une installation de tube qui drainera le carburant de la culasse et loin des surfaces chaudes. La société affirme que les gens peuvent continuer à conduire leurs véhicules dans le cadre de ce rappel.