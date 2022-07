Ford rappelle des véhicules en raison d’un risque d’incendie sous le capot

Ford Motor Co. rappellerait 100 000 véhicules – certains VUS Escape et Lincoln Corsair et certains petits pick-up Maverick – en raison d’un risque d’incendie sous le capot. Il étend également un rappel antérieur des VUS Expedition et Lincoln Navigator en raison d’un problème différent qui peut provoquer des incendies sous le capot, même lorsque ces véhicules sont garés et éteints.

Dans le nouveau rappel, certains Escapes, Lincoln Corsairs et Mavericks des années modèles 2020 à 2022 avec des groupes motopropulseurs hybrides ou hybrides rechargeables de 2,5 litres ont un problème où, si le moteur tombe en panne, le carburant et les vapeurs d’huile peuvent fuir sur les pièces chaudes et prendre feu , selon à médias rapporte vendredi.

Ford informera les propriétaires des Escapes, Lincoln Corsairs et Mavericks concernés à partir du 8 août, et les concessionnaires Ford régleront le problème en apportant des modifications qui abaissent les températures sous le capot à un niveau sûr. À l’échelle mondiale, il y a eu 23 rapports d’incendies alors que les moteurs étaient allumés, mais aucun blessé, aurait déclaré la société à propos du nouveau rappel.

En ce qui concerne l’expansion du rappel précédent, les propriétaires des VUS Expedition et Lincoln Navigator concernés devraient les garer à l’extérieur et à l’écart des structures, a déclaré Ford dans Une libération Vendredi. La société a déclaré avoir reçu 21 rapports d’incendies sous le capot, dont cinq depuis le rappel précédent. Il a dit qu’il était au courant d’une blessure signalée.

Tous les deux Gué et le Administration nationale de la sécurité routière ont des pages où vous pouvez vérifier si votre véhicule est concerné par un rappel.

L’extension du rappel précédent couvre un peu plus de 66 000 SUV Expedition et Lincoln Navigator aux États-Unis fabriqués entre le 27 juillet 2020 et le 31 août 2021. Le rappel précédent du SUV Ford, en mai, appliqué à un peu plus de 39 000 navigateurs Expedition et Lincoln avec une année modèle 2021 et des dates de construction entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021.

Ford a déclaré qu’il pensait avoir identifié la source du problème avec les expéditions et les navigateurs Lincoln.

La société « pense que la cause de ces incendies de véhicules peut être attribuée à un changement de site de fabrication par un fournisseur pendant la pandémie de COVID-19 », a-t-elle déclaré dans son communiqué. “Les cartes de circuits imprimés produites dans cette usine sont particulièrement sensibles aux courts-circuits à haute intensité et ont été fournies à Ford et installées dans les SUV Expedition et Navigator produits pendant la fenêtre de rappel.”

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que des pièces soient disponibles pour une réparation à partir de début septembre. Il a déclaré avoir commencé à contacter les clients vendredi au sujet de la réparation.

Ford n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire supplémentaire.