Ford rappelle 520 000 SUV Escape et Bronco Sport

Ford a annoncé un autre rappel de VUS, touchant cette fois environ 520 000 compacts Ford Escape et Bronco Sport aux États-Unis. Selon Ford et la National Highway Traffic Safety Administration, des fissures potentielles dans la conduite de carburant des véhicules pourraient provoquer des incendies sous le capot de certaines voitures.

Au total, 634 000 VUS sont rappelés pour ce problème dans le monde, a indiqué la société.

Plus précisément, l’injecteur de carburant peut se fissurer dans certains Escapes des années modèles 2022 à 2023 et 2021 à 2023 Bronco Sports qui sont équipés du moteur turbocompressé 3 cylindres de 1,5 litre. Cela pourrait permettre au carburant ou aux vapeurs de carburant de fuir sur les parties chaudes du véhicule et de déclencher un incendie.

Ford ne suggère pas aux propriétaires d’arrêter de conduire leur véhicule. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que le problème ne se produise que dans un très petit pourcentage de véhicules. La société a déclaré être au courant de 20 incendies qui semblent être liés à ce nouveau problème.

Certains de ces mêmes VUS ont été impliqués dans un rappel antérieur qui impliquait également une possibilité d’incendie. Ce rappel annoncé dans mars, impliquait un potentiel fuite qui pourrait permettre à l’huile d’atteindre des endroits dans la voiture où il pourrait prendre feu.

La majorité des véhicules impliqués dans ce rappel antérieur ont eu le travail nécessaire pour résoudre ce problème, selon la société. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont protégés contre le problème de ce dernier rappel.

Dans le cadre du nouveau rappel, les concessionnaires Ford installeront une mise à jour logicielle qui détectera un injecteur éventuellement fissuré. Si une fissure d’injecteur est détectée, un voyant d’avertissement s’affichera sur le tableau de bord du véhicule et la puissance du moteur sera réduite. Cela permettra au conducteur de trouver un endroit sûr pour s’arrêter, s’arrêter et appeler le service, a déclaré Ford.

Les concessionnaires Ford installeront également un tube qui drainera le carburant qui s’est échappé sur le sol et à l’écart des surfaces chaudes du véhicule. Les travaux nécessaires seront effectués sans frais pour les propriétaires de VUS.

Ford a déclaré qu’il s’arrangeait pour que les concessionnaires offrent la prise en charge et le retour gratuits des véhicules pour les travaux de réparation nécessaires. Les propriétaires peuvent également apporter eux-mêmes leurs véhicules chez les concessionnaires.

Le Ford Bronco Sport partage une grande partie de son ingénierie avec le Ford Escape. Il n’a aucun rapport avec le plus grand Ford Bronco, un SUV plus semblable à un camion qui est un concurrent du Jeep Wrangler.