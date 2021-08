Ford propose un programme de rachat volontaire à 1 000 employés américains

Ford Motor cherche à racheter 1 000 postes salariés à l’échelle nationale, en utilisant une variété d’indemnités de départ volontaires et basées sur l’ancienneté pour inciter les employés à démissionner.

Ford a informé pour la première fois les employés du programme de rachat le mois dernier, a déclaré à CNBC un porte-parole de l’entreprise.

« Nous remodelons nos effectifs pour qu’ils correspondent aux compétences et aux postes critiques nécessaires pour transformer notre entreprise », a déclaré le porte-parole dans un e-mail à CNBC. « Les ajustements de personnel, y compris l’embauche et les départs, font partie d’un processus pluriannuel visant à aligner les talents sur notre cycle et notre plan de service et à redresser nos opérations automobiles. »

Les rachats commencent à un mois d’indemnité de départ et les avantages pour les employés de Ford pendant cinq ans ou moins. Les incitations les plus importantes s’appliquent aux salariés de plus de 20 ans : en plus de six mois d’indemnités de départ et d’indemnités, ils bénéficient également d’une aide au réemploi pour la même durée.

« Le programme de départ volontaire prévoit une indemnité de départ en espèces forfaitaire et certains avantages sociaux pour les employés éligibles qui choisissent et sont approuvés pour démissionner de la société dans le cadre du programme », a déclaré le porte-parole.