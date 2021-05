Ford prix le pick-up électrique F-150 Lightning de 40000 $ à 90000 $

Le F-150 Lightning est sans doute le véhicule le plus important de l’entreprise depuis des années. Il devrait préserver le leadership des ventes de la Ford Série F depuis des décennies aux États-Unis dans un contexte de transition attendue de l’industrie vers les véhicules électriques. La série F comprend le F-150 et ses grands frères. C’est une entreprise d’environ 42 milliards de dollars pour Ford et son plus grand centre de profit.

Le pick-up, que Ford a officiellement dévoilé mercredi soir, ressemble au F-150 actuel du constructeur automobile, mais comprend de nouvelles caractéristiques intérieures et extérieures. Il est alimenté par deux moteurs électriques et une batterie au lieu d’un moteur à essence traditionnel. Il sera proposé en deux options de batterie avec une autonomie ciblée de 230 miles ou 300 miles, a déclaré Ford.

Ford a déclaré qu’une version orientée travail du camion commencerait à 39 974 $. Les modèles plus axés sur le consommateur commenceront à 52 974 $ et s’élèveront à environ 90 000 $, selon les dirigeants. Le constructeur automobile prend des réservations remboursables de 100 $ pour le F-150 Lightning sur son site Web.

Son importance pour Ford et les consommateurs américains est la raison pour laquelle les investisseurs et les politiciens, y compris le président Joe Biden, sont très intéressés par le véhicule et son accueil des acheteurs. Biden a visité mardi l’usine du Michigan qui produira l’EV. Il l’a utilisé comme exemple d’une nouvelle ère pour l’industrie automobile américaine.

Le véhicule devrait être l’un des premiers camionnettes électriques grand public, sinon le premier, lorsqu’il arrivera dans les salles d’exposition des concessionnaires d’ici la mi-2022. Le Cybertruck de Tesla et le Hummer EV de GMC devraient sortir plus tard cette année; cependant, on s’attend à ce qu’ils soient davantage des produits de niche.

La recette de Ford pour la rentabilité avec le F-150 Lightning est l’échelle. Bien que le Lightning soit construit sur un châssis de camion unique, il partage en grande partie des pièces avec ses frères et sœurs à essence traditionnels tels que les sièges, les portes et une grande partie de l’intérieur du véhicule pour aider à la tarification des fournisseurs.

Accroître et mieux monétiser les ventes de flottes aux clients municipaux et corporatifs est un focus de la société sous la direction de Jim Farley, PDG de Ford. C’est un segment dans lequel Ford est le leader mondial.

Le 2022 F-150 Lightning est estimé à 563 chevaux et 775 livres de couple, soit environ 130 chevaux et 200 livres de couple de plus que la version la plus performante avec moteur. Il dispose également d’un coffre avant extrêmement grand, également connu sous le nom de frunk, pour un stockage supplémentaire et qui devrait être utile pour d’autres cas d’utilisation tels que le talonnage et le camping.

La conception et la fonctionnalité du véhicule sont censées être un camion, « pas une expérience scientifique », selon Linda Zhang, ingénieur en chef de l’EV. Les clients de Ford « voulaient être distincts et non différents », a-t-elle déclaré.